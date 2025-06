Η Ατλέτικο Μαδρίτης κοιτάζει τον Χρήστο Μουζακίτη – Στα 30 εκατομμύρια οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού

Στο στόχαστρο της Ατλέτικο Μαδρίτης φέρεται πως είναι ο Χρήστος Μουζακίτης, με τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να είναι μια περίπτωση που εξετάζουν οι «ροχιμπλάνκος».

Όπως αναφέρει ο Orazio Accomando ο μέσος του Ολυμπιακού για τον οποίο πρόσφατα ενδιαφέρθηκε και η Μίλαν, βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Μαδρίτης, με τους Πειραιώτες να αξιώνουν το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ για να τον παραχωρήσουν.

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής ο οποίος τη σεζόν που μας πέρασε έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα των Πειραιωτών, αποτελεί ένα παίκτη για τον οποίο ήδη αρκετές ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον, αφού το ώριμο παιχνίδι του, σε συνδυασμό με την προοπτική που έχει, είναι στοιχεία τα οποία δεν περνούν απαρατήρητα.

#Milan, tra i profili seguiti per il centrocampo c’è anche quello di Christos #Mouzakitis, talento dell’#OlympiacosFC. Per lui 36 partite, 2 gol e 4 assist in tutte le competizioni. Piace anche all’Atletico Madrid. La richiesta dei greci è di circa 30M.