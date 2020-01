Οργή στο Ιράν για την απειλή Τραμπ ότι έχουν “κλειδωθεί” 52 στόχοι

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις απειλές του τελευταίου να πλήξει “52 θέσεις” του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών τόπων, τονίζοντας ότι “η στόχευση πολιτιστικών τόπων συνιστά έγκλημα πολέμου”.

“Κόκκινο πανί” για το Ιράν αποτέλεσε η αποστροφή του Τραμπ ότι στους στόχους που έχουν “κλειδωθεί” από τις ΗΠΑ είναι και κάποιοι”σημαντικοί για τον Ιρανικό πολιτισμό”.

Το Ιράν, έγραψε ο Τραμπ, “μιλάει με μεγάλο θράσος για το ότι θα βάλει στο στόχαστρο ορισμένους στόχους των ΗΠΑ”, σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου αξιωματικού. Πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει κλειδώσει “52 ιρανικές εγκαταστάσεις” και ορισμένοι από τους στόχους αυτούς είναι “πολύ υψηλού επιπέδου» και «σημαντικοί για το Ιράν και τον ιρανικό πολιτισμό”.

“Έχοντας παραβιάσει κατάφωρα το (διεθνές) δίκαιο” με τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στο Ιράκ την Παρασκευή, ο Τραμπ “συνεχίζει να απειλεί με νέες παραβιάσεις (…) των δεσμευτικών κανόνων του διεθνούς δικαίου”, γράφει ο Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ στον λογαριασμό του στο Twitter.

-Having committed grave breaches of int'l law in Friday's cowardly assassinations, @realdonaldtrump threatens to commit again new breaches of JUS COGENS;

-Targeting cultural sites is a WAR CRIME;

-Whether kicking or screaming, end of US malign presence in West Asia has begun.

— Javad Zarif (@JZarif) January 5, 2020