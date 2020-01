Τραμπ: Έχουμε 52 στόχους στο Ιράν

Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ένα tweet εκτόξευσε απειλές κατά του Ιράν, που ζητά εκδίκηση για τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής των ΗΠΑ, στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ορίσει 52 στόχους στο Ιράν — ισάριθμους με τους ομήρους στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της κρίσης του 1979 — τους οποίους θα πλήξουν εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε Αμερικανούς ή σε αμερικανικούς πόρους σε αντίποινα για τον θάνατο του υποστράτηγο Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητή της Δύναμης Κουντς.

Το Ιράν, έγραψε ο Τραμπ, “μιλάει με μεγάλο θράσος για το ότι θα βάλει στο στόχαστρο ορισμένους στόχους των ΗΠΑ”, σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου αξιωματικού. Πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει κλειδώσει “52 ιρανικές εγκαταστάσεις” και ορισμένοι από τους στόχους αυτούς είναι “πολύ υψηλού επιπέδου» και «σημαντικοί για το Ιράν και τον ιρανικό πολιτισμό”. Πρόσθεσε ότι “οι στόχοι αυτοί και το ίδιο το Ιράν” θα χτυπηθούν “πολύ γρήγορα και πολύ σκληρά” σε περίπτωση που η Τεχεράνη προχωρήσει σε αντίποινα.

“Οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν άλλες απειλές”, πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος δίνοντας διαταγή να εξοντωθεί ο Ιρανός υποστράτηγος οδήγησε τη χώρα του και τους συμμάχους της σε αχαρτογράφητα νερά στη σύγκρουσή τους με το Ιράν και τις δυνάμεις που πρόσκειται σε αυτό στη Μέση Ανατολή.

….hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

Υπενθυμίζουμε ότι το βράδυ του Σαββάτου έπεσαν πολλές ρουκέτες την Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης δείχνοντας ότι έχουμε μπει για τα καλά σε ένα πολεμικό κλίμα.

Οι ρουκέτες έπληξαντην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, μια πολύ καλά φυλασσόμενη περιοχή όπου εδρεύουν πολλές ξένες πρεσβείες και κυβερνητικά κτίρια, τη συνοικία Τζαντρίγια της ιρακινής πρωτεύουσας καθώς και την αεροπορική βάση Μπαλάντ, όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράκ.

Οι ιρακινές αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν νεκροί από αυτές τις επιθέσεις.

Πολλές ρουκέτες στόχευσαν την Πλατεία των Τελετών και την περιοχή Τζαντρίγια στη Βαγδάτη καθώς και την αεροπορική βάση Μπαλάντ στην επαρχία Σαλαχουντίν, χωρίς απώλειες ζωών. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες”, αναφέρεται στη λακωνική ανακοίνωση.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Δύο βλήματα έπεσαν στην Πράσινη Ζώνη και δύο ρουκέτες Κατιούσα στην τεράστια αεροπορική βάση, στα βόρεια της ιρακινής πρωτεύουσας, που φιλοξενεί Αμερικανούς στρατιώτες και αμερικανικά αεροσκάφη. Αμέσως μετά, αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τη βάση, εκτελώντας αναγνωριστική αποστολή, ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Επικοινωνία με Νετανιάχου

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για το Ιράν.

“Μόλις μιλήσαμε” και “υπογραμμίσαμε πόση σημασία έχει να αντιμετωπίσουμε την κακόβουλη επιρροή και τις απειλές που εγείρει το Ιράν στην περιοχή”, ανέφερε ο Πομπέο μέσω Twitter, προσθέτοντας πως είναι “πάντοτε ευγνώμων για την απαρασάλευτη υποστήριξη του Ισραήλ» στις αμερικανικές προσπάθειες να «κατανικηθεί η τρομοκρατία”.

Μια εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε σε ανακοίνωση που διένειμε ότι ο Πομπέο τόνισε στον Νετανιάχου την «αποφασιστικότητα της κυβέρνησης Τραμπ να προστατεύσει τα αμερικανικά συμφέροντα, το αμερικανικό προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και τους εταίρους των ΗΠΑ».

Στο Ιράν η σορός του Σουλεϊμανί

Στο μεταξύ, το πτώμα του Κασέμ Σουλεϊμανί, επαναπατρίστηκε σήμερα στο Ιράν, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRIB. Το πτώμα του Σουλεϊμανί μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην πόλη Αβάζ του νοτιοδυτικού Ιράν, όπου άρχισαν οι τελετές μνήμης για τον Ιρανό υποστράτηγο.

Η κρατική ιρανική τηλεόραση άρχισε πριν από τις 08.00 τοπική ώρα (06.30 ώρα Ελλάδας) να μεταδίδει απευθείας πρόγραμμα που δείχνει το μαυροφορεμένο πλήθος να έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο αυτής της πόλης.