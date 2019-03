Συγκινητικές στιγμές στο ΟΑΚΑ, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να αποχαιρετούν τον… δικό τους άνθρωπο, τον Θανάση Γιαννακόπουλο, με συνθήματα και πανό για τον αγαπημένο τους «τυφώνα».

Στο γήπεδο βρέθηκε και η κόρη του, Κατερίνα, η οποία και δάκρυσε στο βίντεο που έπαιξε στα μάτριξ του γηπέδου για τον ιστορικό παράγοντα του Τριφυλλιού, πριν ακολουθήσει ενός λεπτού σιγή.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Θανάση.

May your soul rest in peace our beloved Thanasis.#paobc #RIP pic.twitter.com/yzplP8Eidn

— Panathinaikos BC (@paobcgr) March 19, 2019