Χρήστος Κωνσταντινίδης για Μαρία Καρυστιανού: Δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα γιατί θα κάνει κόμμα

Την ανάγκη ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών να παραμείνει συλλογικός και ανεξάρτητος από προσωπικές πολιτικές διαδρομές υπογράμμισε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ένα από τα ιδρυτικά του μέλη, σχολιάζοντας δημόσια το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης σημείωσε πως «κανείς δεν μπορεί και δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο στην πολιτική πορεία της Μαρίας Καρυστιανού», διευκρινίζοντας όμως ότι όταν ο φορέας προσωποποιείται, δημιουργείται σύγκρουση με τη φυσιογνωμία του Συλλόγου. «Η Μαρία Καρυστιανού ήταν προσωρινή πρόεδρος και μετά τη γενική συνέλευση και εκπροσωπεί ένα φορέα που πρέπει να λειτουργεί συλλογικά και οι αποφάσεις να είναι συλλογικές. Όταν αυτό το πράγμα πηγαίνει σε προσωπικό επίπεδο δεν συνάδει ο δρόμος που ακολουθεί με το καταστατικό του Συλλόγου. Υπάρχει μία σύγκρουση σε αυτό» σημείωσε.

Αναγνωρίζοντας τη δημόσια απήχηση της Μαρίας Καρυστιανού, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης σημείωσε ότι «έχει ένα μοναδικό χάρισμα» και κάλεσε να αξιοποιηθεί για τη νομική και θεσμική διεκδίκηση της δικαιοσύνης. «Με ένα νεύμα της, με ένα δάκρυ της, μπορεί να καλέσει τον ελληνικό λαό να στηρίξει μαζικά την απαίτηση για ασφαλή σιδηρόδρομο και απόδοση ευθυνών», υπογράμμισε, επιμένοντας ότι ο πυρήνας της δράσης θα πρέπει να παραμείνει υπερκομματικός και θεσμικά προσανατολισμένος.

«Δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα γιατί η Καρυστιανού θα κάνει κόμμα» πρόσθεσε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, εξηγώντας ότι οι αλλαγές –και οι όποιες πιέσεις από τον λαό- θα πρέπει να γίνουν στον τομέα της Δικαιοσύνης.

Ανατρέχοντας στους αρχικούς στόχους του Συλλόγου –την απόδοση δικαιοσύνης, την ηθική και υλική αποκατάσταση των οικογενειών, και τη διασφάλιση ότι δεν θα επαναληφθεί παρόμοια τραγωδία–, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης τόνισε πως ο αγώνας αυτός πρέπει να συνεχιστεί με επίκεντρο τη θεσμική πίεση και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών. «Ο ελληνικός λαός δεν ζήτησε να αλλάξει κυβέρνηση ή πρωθυπουργό· ζήτησε να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας τον Νίκο Ευαγγελάτο.