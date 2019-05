Α Ν Α Τ Ρ Ι Χ Ι Λ Α!

Η επική ανατροπή της Λίβερπουλ έχει ολοκληρωθεί και το Άνφιλντ υποκλίνεται στους θριαμβευτές! Αγκαλιασμένοι παίκτες και Γιούργκεν Κλοπ τραγουδούν το You Will Never Walk Alone σε μια στιγμή που μας θυμίζει γιατί αξίζει κανείς να ασχολείται με το ποδόσφαιρο...