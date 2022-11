Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα γονιμότητας, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι: η υπογονιμότητα είναι πιο συχνή από όσο νομίζετε. Πιο συγκεκριμένα, επηρεάζει περίπου ένα στα έξι ζευγάρια και οι ερευνητές εκτιμούν ότι μία στις τρεις περιπτώσεις οφείλεται σε προβλήματα γονιμότητας που αφορούν στον άνδρα.

Αν και η υπογονιμότητα δεν είναι πάντα θεραπεύσιμη, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε, ώστε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να συλλάβετε.

Τι είναι η ανδρική υπογονιμότητα;

Η γονιμότητα αναφέρεται στην ικανότητα των ανθρώπων να αναπαράγονται, χωρίς ιατρική βοήθεια. Με πολύ απλά λόγια, ανδρική υπογονιμότητα είναι όταν ένας άνδρας έχει λίγες πιθανότητες να αφήσει τη σύντροφό του έγκυο.

Συνήθως εξαρτάται από την ποιότητα των σπερματοζωαρίων του, ενώ άλλες φορές συνδέεται με τη σεξουαλική λειτουργία. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

Γενετήσιος ορμή: ή αλλιώς σεξουαλική ορμή. Η λίμπιντο περιγράφει την επιθυμία ενός ατόμου να κάνει σεξ. Τα τρόφιμα ή τα συμπληρώματα που αυξάνουν τη λίμπιντο, ονομάζονται αφροδισιακά.

ή αλλιώς σεξουαλική ορμή. Η λίμπιντο περιγράφει την επιθυμία ενός ατόμου να κάνει σεξ. Τα τρόφιμα ή τα συμπληρώματα που αυξάνουν τη λίμπιντο, ονομάζονται αφροδισιακά. Στυτική δυσλειτουργία: γνωστή και ως ανικανότητα, η στυτική δυσλειτουργία αφορά στην αδυναμία ανάπτυξης ή διατήρησης μιας στύσης.

γνωστή και ως ανικανότητα, η στυτική δυσλειτουργία αφορά στην αδυναμία ανάπτυξης ή διατήρησης μιας στύσης. Αριθμός σπερματοζωαρίων: μια σημαντική πτυχή της ποιότητας του σπέρματος είναι ο αριθμός ή η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων σε μια δεδομένη ποσότητα σπέρματος.

μια σημαντική πτυχή της ποιότητας του σπέρματος είναι ο αριθμός ή η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων σε μια δεδομένη ποσότητα σπέρματος. Κινητικότητα σπέρματος: μια βασική λειτουργία των υγιών σπερματοζωαρίων είναι η ικανότητά τους να «κολυμπούν». Η κινητικότητα του σπέρματος μετράται ως το ποσοστό των κινούμενων σπερματοζωαρίων σε ένα δείγμα σπέρματος.

μια βασική λειτουργία των υγιών σπερματοζωαρίων είναι η ικανότητά τους να «κολυμπούν». Η κινητικότητα του σπέρματος μετράται ως το ποσοστό των κινούμενων σπερματοζωαρίων σε ένα δείγμα σπέρματος. Επίπεδα τεστοστερόνης: τα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης, η οποία είναι μια ανδρική σεξουαλική ορμόνη, μπορεί να ευθύνονται για τη στειρότητα σε ορισμένους άνδρες.

Η υπογονιμότητα μπορεί να έχει πολλαπλές αιτίες και ενδέχεται να εξαρτάται από τη γενετική, τη γενική υγεία του κάθε άνδρα, τη φυσική του κατάσταση και τις διάφορες ασθένειες.

Επιπλέον, ο υγιεινός τρόπος ζωής και η διατροφή είναι πολύ σημαντικά. Ορισμένα τρόφιμα και θρεπτικά συστατικά συνδέονται με μεγαλύτερα οφέλη γονιμότητας από άλλα.

Ακολουθούν 10 τρόποι, που υποστηρίζεται από την επιστήμη πως βοηθούν στην αύξηση του αριθμού των σπερματοζωαρίων σας, και κατά συνέπεια της γονιμότητας.

1. Πάρτε συμπληρώματα D-ασπαρτικού οξέος

Το D-ασπαρτικό οξύ (D-AA) είναι μια μορφή ασπαρτικού οξέος που πωλείται ως συμπλήρωμα διατροφής. Δεν πρέπει να συγχέεται με το L-ασπαρτικό οξύ, το οποίο συνθέτει τη δομή πολλών πρωτεϊνών και είναι πολύ πιο κοινό από το D-AA. Το D-AA υπάρχει κυρίως σε ορισμένους αδένες, όπως οι όρχεις, καθώς και στο σπέρμα και τα σπερματοζωάρια.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το D-AA συμβάλλει στην ανδρική γονιμότητα, καθώς τα επίπεδα D-AA είναι σημαντικά χαμηλότερα στους υπογόνιμους άνδρες από ότι στους γόνιμους. Αυτό υποστηρίζεται από μελέτες που δείχνουν ότι τα συμπληρώματα D-AA μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα τεστοστερόνης, η οποία παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ανδρική γονιμότητα.

Τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι τα συμπληρώματα D-AA μπορεί να βελτιώσουν τη γονιμότητα σε άνδρες με χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης, ενώ δεν παρέχουν σταθερά πρόσθετα οφέλη σε άνδρες με φυσιολογικά έως υψηλά επίπεδα. Απαιτείται, πάντως, περισσότερη έρευνα ώστε να διερευνηθούν οι πιθανοί μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι και τα οφέλη των συμπληρωμάτων D-AA στους ανθρώπους.

2. Ασκηθείτε τακτικά

Εκτός από τα οφέλη που προσφέρει στη γενική σας υγεία, η τακτική άσκηση μπορεί να ενισχύσει τα επίπεδα τεστοστερόνης και να βελτιώσει τη γονιμότητα. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνδρες που ασκούνται τακτικά έχουν υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης και καλύτερη ποιότητα σπέρματος από τους ανενεργούς άνδρες.

Ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγετε την υπερβολική άσκηση, καθώς μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και ενδεχομένως να μειώσει τα επίπεδα τεστοστερόνης. Η λήψη της σωστής ποσότητας ψευδαργύρου μπορεί να ελαχιστοποιήσει αυτόν τον κίνδυνο.

3. Λαμβάνετε αρκετή βιταμίνη C

Πιθανότατα γνωρίζετε την ικανότητα της βιταμίνης C να ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι η λήψη αντιοξειδωτικών συμπληρωμάτων, όπως η βιταμίνη C, μπορεί να βελτιώσει και τη γονιμότητα.

Πάμε τώρα να αναλύσουμε το οξειδωτικό στρες. Οξειδωτικό στρες είναι όταν τα επίπεδα των δραστικών μορφών οξυγόνου (ROS) φτάνουν σε επιβλαβή επίπεδα για το σώμα. Συμβαίνει όταν οι αντιοξειδωτικές άμυνες του ίδιου του οργανισμού κατακλύζονται λόγω ασθενειών, γηρατειών, ανθυγιεινού τρόπου ζωής ή περιβαλλοντικών ρύπων. Τα ROS παράγονται συνεχώς στον οργανισμό και τα επίπεδά τους διατηρούνται υπό έλεγχο στους υγιείς ανθρώπους. Τα υψηλά επίπεδα ROS μπορεί να προάγουν κάποιον τραυματισμό ή και φλεγμονή των ιστών, αυξάνοντας τον κίνδυνο χρόνιας νόσου. Υπάρχουν, επίσης, κάποιες ενδείξεις ότι το οξειδωτικό στρες και τα υπερβολικά υψηλά επίπεδα ROS μπορεί να οδηγήσουν σε στειρότητα, όσον αφορά στους άνδρες.

Η λήψη αρκετών αντιοξειδωτικών, όπως η βιταμίνη C, μπορεί να βοηθήσει στην εξουδετέρωση ορισμένων από τις παραπάνω επιβλαβείς επιπτώσεις. Υποστηρίζεται, παράλληλα, ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης C μπορεί να βελτιώσουν την ποιότητα του σπέρματος. Ευρήματα διαφόρων μελετών έχουν δείξει ότι η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γονιμότητας σε υπογόνιμους άνδρες με οξειδωτικό στρες. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες ελεγχόμενες μελέτες, προτού διατυπωθούν σαφείς ισχυρισμοί.

4. Χαλαρώστε και ελαχιστοποιήστε το άγχος

Το άγχος μπορεί να μειώσει τη σεξουαλική σας ικανοποίηση και να βλάψει τη γονιμότητά σας. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η ορμόνη κορτιζόλη μπορεί να εξηγήσει εν μέρει, αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις του στρες.

Το παρατεταμένο στρες αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης, η οποία έχει ισχυρές αρνητικές επιπτώσεις στην τεστοστερόνη. Πιο συγκεκριμένα, όταν η κορτιζόλη ανεβαίνει, τα επίπεδα τεστοστερόνης τείνουν να πέφτουν. Ενώ οι πολύ σοβαρές περιπτώσεις άγχους συνήθως αντιμετωπίζονται με φάρμακα, οι ηπιότερες μορφές στρες μπορούν να μειωθούν με τεχνικές χαλάρωσης. Η λύση στη διαχείριση του άγχους μπορεί να είναι τόσο απλή όσο μια βόλτα στη φύση, ο διαλογισμός, η άσκηση ή το να περνάτε χρόνο με φίλους.

5. Λαμβάνετε αρκετή βιταμίνη D

Η βιταμίνη D μπορεί να είναι σημαντική τόσο για την ανδρική όσο και τη γυναικεία γονιμότητα. Είναι ένα άλλο θρεπτικό συστατικό που μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα τεστοστερόνης. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνδρες με έλλειψη βιταμίνης D έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης.

Αντίθετα, τα υψηλά επίπεδα βιταμίνης D φαίνεται να συνδέονται με μεγαλύτερη κινητικότητα του σπέρματος. Βέβαια, θα πρέπει να γίνει εκτενέστερη έρευνα, ώστε τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν να είναι ασφαλή.

6. Δοκιμάστε το tribulus terrestris (τριβόλι)

Το Tribulus terrestris, γνωστό και ως τριβόλι, είναι ένα φαρμακευτικό βότανο που χρησιμοποιείται συχνά για την ενίσχυση της ανδρικής γονιμότητας. Μια μελέτη σε άνδρες με χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων έδειξε ότι η λήψη 6 γραμμαρίων ρίζας tribulus δύο φορές την ημέρα για 2 μήνες βελτίωσε τη στυτική λειτουργία και τη λίμπιντο.

Ενώ το Tribulus terrestris δεν αυξάνει τα επίπεδα τεστοστερόνης, η έρευνα δείχνει ότι μπορεί να ενισχύσει τις επιδράσεις της τεστοστερόνης που προάγουν τη λίμπιντο. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιωθούν οι αφροδισιακές του ιδιότητες και να αξιολογηθούν οι ενδεχόμενοι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι καθώς και τα οφέλη που προσφέρει.

7. Πάρτε συμπληρώματα Fenugreek (τριγωνέλλα)

Το Fenugreek είναι ένα δημοφιλές γαστρονομικό και φαρμακευτικό βότανο. Μια μελέτη σε 30 άνδρες που ασκούνταν τέσσερις φορές την εβδομάδα ανέλυσε τα αποτελέσματα της λήψης 500 mg εκχυλίσματος τριγωνέλλας καθημερινά.

Οι άνδρες παρουσίασαν σημαντικά αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης, δύναμης και απώλειας λίπους, σε σύγκριση με ένα εικονικό φάρμακο (placebo). Μια άλλη μελέτη σε 60 υγιείς άνδρες, έδειξε ότι η λήψη 600 mg ενός συμπληρώματος από εκχύλισμα σπόρων τριγωνέλλας και μεταλλικών στοιχείων, σε καθημερινή βάση για 6 εβδομάδες, βελτίωσε τη λίμπιντο, τη σεξουαλική απόδοση και τη δύναμη. Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν από μια άλλη, μεγαλύτερη μελέτη σε 120 υγιείς άνδρες.

Η λήψη 600 mg του ίδιου συμπληρώματος κάθε μέρα για 3 μήνες βελτίωσε τη στυτική λειτουργία και τη συχνότητα της σεξουαλικής δραστηριότητας. Επίσης, αυξήθηκαν σημαντικά τα επίπεδα τεστοστερόνης. Λάβετε υπόψη ότι όλες αυτές οι μελέτες εξέτασαν εκχυλίσματα τριγωνέλλας. Είναι απίθανο, λοιπόν, η τριγωνέλλα που χρησιμοποιείται στη μαγειρική ή εκείνη που περιέχει το τσάι από βότανα, να είναι το ίδιο αποτελεσματική.

8. Πάρτε αρκετό ψευδάργυρο

Ο ψευδάργυρος είναι ένα απαραίτητο μέταλλο που βρίσκεται σε υψηλές ποσότητες σε ζωικές τροφές, όπως το κρέας, τα ψάρια, τα αυγά και τα οστρακοειδή. Η λήψη αρκετού ψευδαργύρου είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ανδρικής γονιμότητας. Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η ανεπάρκεια ψευδαργύρου σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης, κακή ποιότητα σπέρματος και αυξημένο κίνδυνο ανδρικής υπογονιμότητας.

Η λήψη συμπληρωμάτων ψευδαργύρου αυξάνει τα επίπεδα τεστοστερόνης και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων σε όσους έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο. Επιπλέον, τα συμπληρώματα ψευδαργύρου μπορεί να αυξήσουν τα μειωμένα επίπεδα τεστοστερόνης που σχετίζονται με την υπερβολική άσκηση υψηλής έντασης. Πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες μελέτες, πάντως, ώστε να επιβεβαιώσουν αυτά τα ευρήματα.

9. Σκεφτείτε την Ashwagandha (βιθάνια)

Το Ashwagandha (Withania somnifera) είναι ένα φαρμακευτικό βότανο που χρησιμοποιείται στην Ινδία από την αρχαιότητα. Μελέτες δείχνουν ότι το Ashwagandha μπορεί να βελτιώσει την ανδρική γονιμότητα ενισχύοντας τα επίπεδα τεστοστερόνης, καθώς και να βελτιώσει τον αριθμό και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων.

10. Φάτε ρίζα maca

Η λήψη συμπληρωμάτων ρίζας maca μπορεί να βελτιώσει τη λίμπιντο, τη γονιμότητα και τη σεξουαλική απόδοση. Η ρίζα maca είναι μια δημοφιλής φυτική τροφή που προέρχεται από το Περού. Παραδοσιακά, έχει χρησιμοποιηθεί για την ικανότητά της να ενισχύει τη λίμπιντο και τη γονιμότητα.

Επιπλέον συμβουλές

Πολλά πράγματα μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της γονιμότητας, αλλά το τι θα λειτουργήσει για τον καθένα εξαρτάται από την αιτία των προβλημάτων γονιμότητάς του. Επίσης, η γονιμότητα και η λίμπιντο συνήθως συμβαδίζουν με τη γενική υγεία. Για αυτόν τον λόγο, οτιδήποτε βελτιώνει τη γενική υγεία είναι πιθανό να ενισχύσει τη γονιμότητά.

Ακολουθούν 6 επιπλέον συμβουλές για την ενίσχυση της γονιμότητας και του αριθμού/ποιότητας σπέρματος:

Υιοθετήστε έναν υγιεινό τρόπο ζωής: οι πρακτικές ανθυγιεινού τρόπου ζωής βλάπτουν τη συνολική υγεία σας, συμπεριλαμβανομένης της γονιμότητας.

οι πρακτικές ανθυγιεινού τρόπου ζωής βλάπτουν τη συνολική υγεία σας, συμπεριλαμβανομένης της γονιμότητας. Χάστε το περιττό βάρος: εάν ο γιατρός σας υποψιάζεται ότι το βάρος μπορεί να συνδέεται με τη στειρότητά σας, θέστε την απώλεια βάρους ως έναν από τους στόχους σας.

εάν ο γιατρός σας υποψιάζεται ότι το βάρος μπορεί να συνδέεται με τη στειρότητά σας, θέστε την απώλεια βάρους ως έναν από τους στόχους σας. Περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ: αποφύγετε τη μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, καθώς μπορεί να μειώσει τα επίπεδα τεστοστερόνης και να βλάψει την ποιότητα του σπέρματος.

αποφύγετε τη μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, καθώς μπορεί να μειώσει τα επίπεδα τεστοστερόνης και να βλάψει την ποιότητα του σπέρματος. Κοιμηθείτε επαρκώς: ο επαρκής ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της υγείας σας. Ο περιορισμένος ή υπερβολικός ύπνος έχει επίσης συνδεθεί με κακή ποιότητα σπέρματος.

ο επαρκής ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της υγείας σας. Ο περιορισμένος ή υπερβολικός ύπνος έχει επίσης συνδεθεί με κακή ποιότητα σπέρματος. Καταναλώστε σνακ με καρύδια: η κατανάλωση πολλών τροφών πλούσιων σε αντιοξειδωτικά, όπως τα καρύδια, φαίνεται να ωφελούν τη γονιμότητα.

η κατανάλωση πολλών τροφών πλούσιων σε αντιοξειδωτικά, όπως τα καρύδια, φαίνεται να ωφελούν τη γονιμότητα. Αποφύγετε να τρώτε πολύ σόγια: η σόγια είναι πλούσια σε ισοφλαβόνες, οι οποίες σχετίζονται με χαμηλότερη ποιότητα σπέρματος.

