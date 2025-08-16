5 φυσικές λύσεις για να ανακουφιστείτε από τον πόνο στο στομάχι

Ο πόνος στο στομάχι είναι ένα κοινό σύμπτωμα που μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, όπως δυσπεψία, φούσκωμα, γαστρίτιδα ή ακόμα και αυξημένο άγχος.

Ο πόνος στο στομάχι προκαλεί δυσφορία, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες φυσικές λύσεις που μπορούν να σας προσφέρουν ανακούφιση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ποιές 5 τροφές και ροφήματα που μπορούν να ενσωματωθούν στην διατροφή σας και να αποτελέσουν τον σύμμαχο σας, απέναντι στο στομαχόπονο.

Φρυγανιές

Οι φρυγανιές ή κράκερς είναι από τις τροφές που μπορούν να μειώσουν τις στομαχικές διαταραχές. Οι φρυγανιές είναι εύπεπτες και βοηθούν στην απορρόφηση των οξέων ή άλλων ουσιών που μπορεί να προκαλούν ενόχληση στο στομάχι.

Μήλο

Το μήλο περιέχει πηκτίνη, μια διαλυτή φυτική ίνα που βοηθά στη ρύθμιση της καλής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος, δεδομένου ότι σταματά την διάρροια, ενώ ανακουφίζει το στομάχι από την δυσάρεστη αίσθηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπανάνα

Η μπανάνα είναι πλούσια σε κάλιο, το οποίο βοηθά στην εξισορρόπηση των ηλεκτρολυτών στον οργανισμό, ειδικά σε περιπτώσεις ναυτίας ή εμετού.

Επιπλέον, η μπανάνα μπορεί να βοηθήσει στην εξουδετέρωση των οξέων του στομάχου, προσφέροντας ανακούφιση από την καούρα.

Ρύζι

Το λευκό ρύζι, όπως και η πατάτα, περιέχει άμυλο, και βοηθά στην αντιμετώπιση της έντονης δυσφορίας που προκαλείται από από στομαχόπονο, διάρροια ή γαστρεντερίτιδα. Έτσι, το ρύζι έχει την ιδιότητα να απορροφά τα οξέα του στομάχου.

Τσάι από δυόσμο

Ο δυόσμος έχει καταπραϋντικές ιδιότητες και είναι η καλύτερη επιλογή για την αντιμετώπιση των γαστρικών πόνων. Το τσάι από δυόσμο βοηθά μπορεί να αντιμετωπίσει τη ναυτία και συμβάλλει στην καλύτερη πέψη. Εναλλακτικά μπορείτε να πιείτε ρόφημα χαμομηλιού, ειδικά αν ταλαιπωρείστε από φούσκωμα, μετά την υπερβολική κατανάλωση φαγητού.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να αποφεύγετε την κατανάλωση γάλακτος, λιπαρών τροφών και καφεΐνης, καθώς μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα, ενώ δεν πρέπει να αμελήσετε την ενυδάτωση του οργανισμού σας, γι’ αυτό πρέπει να πίνετε αρκετό νερό, ειδικά αν έχετε γαστρεντερικές διαταραχές, όπως εμετό ή διάρροια.

Σε περίπτωση, τέλος, που τα συμπτώματα επιμένουν ή επιδεινώνονται, είναι σημαντικό να ζητήσετε τη συμβουλή του προσωπικού σας γιατρού.