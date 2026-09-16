Αρρυθμίες: Το «φτερούγισμα» της καρδιάς που δεν πρέπει να αγνοούμε

Οι αρρυθμίες είναι ανωμαλίες στον καρδιακό ρυθμό που επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς.

Αυτές οι διαταραχές μπορεί να είναι είτε ήπιες είτε σοβαρές, με την επίπτωση τους να κυμαίνεται από το 1% έως το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού.

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«Η κατανόηση και η διάγνωση των καρδιακών αρρυθμιών είναι πιο σημαντικές από ποτέ, καθώς οι επιπτώσεις τους στην υγεία είναι σοβαρές και μπορεί να απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση.

Η κολπική μαρμαρυγή, μια από τις πιο συχνές μορφές αρρυθμίας, επηρεάζει κυρίως τους ηλικιωμένους και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικών επεισοδίων.

Αποτελεί την πιο συχνή μορφή καρδιακής αρρυθμίας στον ενήλικο πληθυσμό και ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί η σύγχρονη Καρδιολογία», αναφέρει ο κ. Χαράλαμπος Κοσσυβάκης, Διευθυντής Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης στο Metropolitan Hospital.

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Τα ύποπτα συμπτώματα και η ψηφιακή επανάσταση

«Το «φτερούγισμα» που μπορεί κάποιος να αισθάνεται στην καρδιά του είναι συνήθως αθώο και παροδικό.

Όταν όμως συνοδεύεται από συμπτώματα πόνου στο στήθος, δύσπνοια (αίσθημα δύσκολης αναπνοής) ή ακόμη και από λιποθυμικό επεισόδιο, η ταχυπαλμία μας προβληματίζει και χρήζει άμεσης καρδιολογικής εκτίμησης.

Άλλες φορές, ωστόσο, η αρρυθμία εκδηλώνεται με εντελώς σιωπηλό τρόπο και περνά απαρατήρητη, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, χωρίς την έγκαιρη και κατάλληλη διάγνωση και τη στοχευμένη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής, η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό θρόμβων εντός των καρδιακών κοιλοτήτων και επομένως να αυξήσει δραματικά τον κίνδυνο πρόκλησης εγκεφαλικού επεισοδίου.

Στις μέρες μας, η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης και η αλματώδης πρόοδος στις νέες τεχνολογίες συμβάλλουν αποφασιστικά και καθοριστικά στην έγκαιρη καταγραφή και διάγνωση τυχόν αρρυθμιών.

Για παράδειγμα, τα σύγχρονα έξυπνα ρολόγια (smartwatches) που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας, ενσωματώνουν εξελιγμένους αλγόριθμους που μπορούν να ανιχνεύσουν τον παθολογικό σφυγμό και να προειδοποιήσουν έγκαιρα τον χρήστη, οδηγώντας τον στον καρδιολόγο πριν προκληθεί κάποια επιπλοκή», εξηγεί ο ειδικός.

Σύγχρονη αντιμετώπιση και οι παράγοντες κινδύνου

«Μόλις τεθεί η διάγνωση, η σύγχρονη Καρδιολογία διαθέτει εξαιρετικά αποτελεσματικές λύσεις για κάθε περίπτωση. Ανάλογα με το προφίλ του ασθενούς, η θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει την εμφύτευση ειδικών συσκευών, όπως είναι οι βηματοδότες και οι απινιδωτές, καθώς και την εφαρμογή επεμβατικών μεθόδων, όπως οι καυτηριασμοί (ablation).

Η κλινική εμπειρία μας δείχνει ότι οι καρδιακές αρρυθμίες δεν εμφανίζονται τυχαία, καθώς συνήθως έχει προηγηθεί κάποιο επιβαρυντικό γεγονός ή ένας επιβαρυμένος τρόπος ζωής.

Στο πλαίσιο της πρόληψης των καρδιακών αρρυθμιών, είναι πολύ σημαντικός ο περιορισμός του αλκοόλ και της καφεΐνης, η σωστή και συστηματική σωματική άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή και ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος, καθώς το έντονο στρες και η εξάντληση λειτουργούν συχνά ως πυροδοτικοί μηχανισμοί», τονίζει.

«Το λεγόμενο «φτερούγισμα» της καρδιάς είναι τις περισσότερες φορές φυσιολογικό και αθώο, όταν συνοδεύεται ωστόσο από πόνο στο στήθος, δύσπνοια και λιποθυμικά επεισόδια, χρήζει άμεσης διάγνωσης και αντιμετώπισης. Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των σημαδιών αποτελεί το κλειδί για την πρόληψη απειλητικών καταστάσεων για την υγεία του ασθενούς.

Αν και η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία και οι εξειδικευμένες επεμβάσεις προσφέρουν πλέον οριστικές και ασφαλείς λύσεις, η βάση της καρδιαγγειακής υγείας παραμένει η πρόληψη και η θωράκιση του οργανισμού μας.

Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής με περιορισμό του αλκοόλ και της καφεΐνης, σωστή διατροφή, καθημερινή άσκηση και επαρκή και ποιοτικό ύπνο, δεν προστατεύει απλώς την καρδιά από τις αρρυθμίες, αλλά βελτιώνει συνολικά την ποιότητα της καθημερινότητάς μας», καταλήγει ο κ. Κοσσυβάκης.

* Οι ειδικοί του Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης του Metropolitan Hospital προσφέρουν εξειδικευμένη φροντίδα για τις καρδιακές αρρυθμίες. Είτε εκδηλώνονται ως βραδυκαρδίες είτε ως ταχυκαρδίες, οι παρεμβολές αυτές στην καρδιακή συχνότητα προκαλούν από ένα απλό «φτερούγισμα» έως και επικίνδυνη απώλεια συνείδησης.

Η έγκαιρη διάγνωση και η σύγχρονη αντιμετώπιση εντός του Τμήματος είναι καθοριστικές για την πρόγνωση και την απόλυτη ασφάλεια της ζωής του ασθενούς.