Αρθρίτιδα ισχίου: SuperPATH, μια ελάχιστα επεμβατική αρθροπλαστική για γρήγορη αποκατάσταση και μικρότερες επιπλοκές

Η αρθρίτιδα ισχίου αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες χρόνιου πόνου και λειτουργικής ανικανότητας στους ενήλικες.

Πρόκειται για μια εκφυλιστική νόσο, κατά την οποία ο αρθρικός χόνδρος φθείρεται προοδευτικά, οδηγώντας σε πόνο, δυσκαμψία και περιορισμό της κινητικότητας. Στα τελικά στάδια της νόσου, ακόμη και απλές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα ή ο ύπνος, καθίστανται ιδιαίτερα δύσκολες.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι, η συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα ισχίου επηρεάζει περίπου το 5-8% του ενήλικου πληθυσμού άνω των 60 ετών, ενώ ο αριθμός των ολικών αρθροπλαστικών ισχίου αυξάνεται συνεχώς λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αλλά και της αυξημένης επιθυμίας των ασθενών για πιο ενεργό τρόπο ζωής.

Η ελάχιστα επεμβατική τεχνική SuperPATH έρχεται να επαναπροσδιορίσει την ολική αρθροπλαστική ισχίου, προσφέροντας ταχεία αποκατάσταση, μειωμένο πόνο και υψηλή ασφάλεια.

«Η ολική αρθροπλαστική ισχίου αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες επεμβάσεις στην ιστορία της σύγχρονης ορθοπαιδικής, καθώς η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί σε τεχνικές που μειώνουν ακόμη περισσότερο το χειρουργικό τραύμα και επιταχύνουν την αποκατάσταση», επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνος Ιντζόγλου, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στο Metropolitan Hospital, με πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή της τεχνικής SuperPATH στην Ελλάδα.

«Η συγκεκριμένη προσπέλαση επιτρέπει την αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς αποκολλήσεις μυών και χωρίς διεγχειρητικό εξάρθρωμα, γεγονός που μεταφράζεται σε ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο και ταχύτερη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους», προσθέτει.

«Όταν οι συντηρητικές θεραπείες (φάρμακα, φυσικοθεραπεία, ενέσεις) δεν επαρκούν, η ολική αρθροπλαστική ισχίου αποτελεί τη θεραπεία εκλογής, με στόχο την οριστική εξάλειψη του πόνου και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας», συμπληρώνει.

Η εξέλιξη της τεχνικής SuperPATH

«Η SuperPATH (Supercapsular Percutaneously Assisted Total Hip Arthroplasty), αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2007 από τον Dr. Jimmy Chow, ως μία πραγματικά ελάχιστα επεμβατική προσπέλαση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου. Στην Ελλάδα την εφαρμόζουμε από το 2017, έχοντας πλέον πολυετή εμπειρία και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό περιστατικών, επιβεβαιώνοντας τα εξαιρετικά αποτελέσματά της», εξηγεί ο ειδικός.

Διαφορές της SuperPATH από τις παραδοσιακές τεχνικές

Σε αντίθεση με τις κλασικές προσπελάσεις αρθροπλαστικής ισχίου, η SuperPATH χαρακτηρίζεται από:

• Διατήρηση μυών και τενόντων χωρίς αποκολλήσεις

• Απουσία διεγχειρητικού εξαρθρήματος του ισχίου, γεγονός που προστατεύει τα μαλακά μόρια και πρακτικά μηδενίζει τις πιθανότητες μετεγχειρητικού εξαρθρήματος

• Ελάχιστο χειρουργικό τραύμα και μικρότερη απώλεια αίματος

• Διεγχειρητικά ξεκινάμε από την προετοιμασία του μηριαίου, που επιτρέπει ακριβέστερη αποκατάσταση του κέντρου περιστροφής του φυσιολογικού ισχίου του εκάστοτε ασθενή, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες επεμβάσεις που ξεκινούν πρώτα από την κοτύλη.

• Η τεχνική βασίζεται σε μικρό χειρουργικό τραύμα και σε ειδικά εργαλεία που επιτρέπουν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων χωρίς την ανάγκη μεγάλων τραυματισμών.

Πλεονεκτήματα της SuperPATH

Η εμπειρία από τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και από την καθημερινή κλινική πράξη δείχνει ότι, η SuperPATH προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

1. Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος:

Οι ασθενείς κινητοποιούνται άμεσα, συχνά την ίδια ημέρα, με ελάχιστη ανάγκη αναλγητικών.

2. Σχεδόν μηδενική ανάγκη μετάγγισης:

Η ελάχιστα επεμβατική φύση της τεχνικής μειώνει στο ελάχιστο την αιμορραγία.

3. Υποδεκαπλάσια ποσοστά εξαρθρήματος:

Η διατήρηση των μαλακών μορίων συμβάλλει στη σταθερότητα της άρθρωσης μετά την επέμβαση.

4. Ακριβής αποκατάσταση εμβιομηχανικής της άρθρωσης του ισχίου:

Η έναρξη από το μηριαίο επιτρέπει καλύτερη αναπαραγωγή του φυσιολογικού κέντρου περιστροφής.

5. Άμεση φόρτιση και ταχεία επάνοδος στις δραστηριότητες:

Οι ασθενείς επιστρέφουν γρηγορότερα στην καθημερινότητά τους και στην εργασία τους.

6. Η SuperPATH χαρακτηρίζεται από μικρότερο χρόνο νοσηλείας και ταχύτερη αποκατάσταση. Αυτοί είναι παράγοντες που συμβάλλουν και στη συνολική ποιότητα ζωής μετά το χειρουργείο.

Υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε υποκεφαλικά κατάγματα ισχίου

Τελευταίες ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, αναδεικνύουν την ανωτερότητα της SuperPATH επέμβασης για περιστατικά καταγμάτων ισχίου, είτε για ολική αρθροπλαστική είτε για μερική αρθροπλαστική ισχίου.

Τεχνικές προκλήσεις και η σημασία της εμπειρίας

«Παρά τα πλεονεκτήματα, η SuperPATH αποτελεί τεχνικά απαιτητική επέμβαση. Η περιορισμένη χειρουργική ορατότητα, ιδιαίτερα στο επίπεδο της κοτύλης, απαιτεί εξειδίκευση, εκπαίδευση και μεγάλη εμπειρία. Η καμπύλη εκμάθησης είναι σημαντική, όμως η πολυετής εφαρμογή της από εξειδικευμένες ομάδες στην Ελλάδα έχει αποδείξει ότι οι τεχνικές προκλήσεις μπορούν να εξισορροπηθούν, εξασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια και άριστα αποτελέσματα. Η ταυτόχρονη χρήση διεγχειρητικά c-arm και ρομποτικής υποβοήθησης αυξάνει στο μέγιστο βαθμό την ακρίβεια και την επαναληψιμότητα», τονίζει.

«Η αρθροπλαστική ισχίου SuperPATH, αντιπροσωπεύει μία από τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στη χειρουργική του ισχίου. Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που προσφέρει ουσιαστικά πλεονεκτήματα, όπως ελάχιστο πόνο, άμεση κινητοποίηση, χαμηλά ποσοστά επιπλοκών και εξαιρετική λειτουργική αποκατάσταση.

Η σωστή επιλογή ασθενούς και η εμπειρία της χειρουργικής ομάδας, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για το τελικό αποτέλεσμα. Για τον ασθενή που πάσχει από προχωρημένη αρθρίτιδα ισχίου, η τεχνική SuperPATH αποτελεί πλέον, μια ασφαλή και αποτελεσματική λύση που μπορεί να επαναφέρει την ποιότητα ζωής και την κινητικότητα στο απόλυτο», καταλήγει ο κ. Ιντζόγλου.

* Η Ορθοπαιδική Κλινική του Metropolitan Hospital λειτουργεί σε 24ωρη βάση, προσφέροντας άμεση και ολοκληρωμένη φροντίδα, σε κάθε περιστατικό. Αξιοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία και εφαρμόζοντας τις πιο εξελιγμένες ιατρικές μεθόδους, καλύπτει αποτελεσματικά όλο το φάσμα των ορθοπαιδικών παθήσεων, από τα επείγοντα περιστατικά έως τις χρόνιες και σύνθετες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος.

Με τη μέθοδο της ενδομυελικής ήλωσης αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και υψηλά ποσοστά επιτυχίας όλοι οι τύποι καταγμάτων των μακρών οστών, εξασφαλίζοντας ταχύτερη αποκατάσταση και καλύτερη λειτουργική έκβαση για τον ασθενή. Παράλληλα, η ρομποτική τεχνολογία έχει πλέον ενταχθεί δυναμικά στην Ορθοπαιδική Χειρουργική και στη χώρα μας, προσφέροντας απόλυτη ακρίβεια και βελτιωμένα χειρουργικά αποτελέσματα.

Στο Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων του Metropolitan Hospital, προσφέρονται υπηρεσίες σύγχρονης ορθοπαιδικής χειρουργικής, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Το Τμήμα διαθέτει εξειδίκευση στην Ορθοπαιδική Χειρουργική Ελάχιστης Επεμβατικότητας.

Οι αρθροπλαστικές πραγματοποιούνται με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές και με τη χρήση προηγμένων διεγχειρητικών τεχνολογικών βοηθημάτων.

Παράλληλα, το Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων του Metropolitan Hospital συγκαταλέγεται στα λίγα στην Ελλάδα που διαθέτουν πιστοποίηση στη Ρομποτική Ορθοπαιδική.

Επιπλέον, στο Τμήμα εφαρμόζεται και η μέθοδος SuperPATH για αρθροπλαστική ισχίου, που συμβάλλει στην επιστροφή των ασθενών με αρθρίτιδα ισχίου σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.