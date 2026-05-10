Προειδοποίηση ειδικών: Γιατί ο ύπνος με ανεμιστήρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν σταδιακά και το καλοκαίρι πλησιάζει, ολοένα και περισσότεροι αναζητούν τρόπους να δροσιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο ανεμιστήρας αποτελεί για πολλούς μια εύκολη και οικονομική λύση, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η συνήθεια αυτή ενδέχεται να μην είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η λειτουργία ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επιδεινώσει αναπνευστικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε άτομα που πάσχουν από αλλεργίες ή άσθμα.

Όπως επισημαίνουν, ο αέρας που κυκλοφορεί μπορεί να μεταφέρει σκόνη και γύρη, επιβαρύνοντας τον οργανισμό και προκαλώντας ερεθισμούς.

Παράλληλα, η συνεχής ροή αέρα μπορεί να ξηράνει την ατμόσφαιρα του δωματίου, οδηγώντας σε ενοχλήσεις όπως ξηροφθαλμία, ερεθισμένο λαιμό ή ακόμη και ρινορραγίες.

Όσοι μάλιστα κοιμούνται με ανοιχτό το στόμα είναι πιο πιθανό να ξυπνήσουν με έντονο πονόλαιμο, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανιστούν συμπτώματα αφυδάτωσης ή φλεγμονές όπως ιγμορίτιδα και βρογχίτιδα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ειδικός ύπνου Μάρτιν Σίλεϊ τονίζει ότι η κακή συντήρηση ενός ανεμιστήρα μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Σκόνη που συσσωρεύεται στα πτερύγια διασκορπίζεται στον αέρα, εντείνοντας συμπτώματα όπως φτέρνισμα, καταρροή, δακρύρροια και δυσκολία στην αναπνοή.

Επιπλέον, η παρατεταμένη έκθεση σε ρεύμα αέρα κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να προκαλέσει μυϊκή δυσκαμψία, ειδικά σε άτομα που ήδη αντιμετωπίζουν πόνους λόγω κακής στάσης σώματος ή έντονης σωματικής δραστηριότητας.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η συνεχής ψύξη συγκεκριμένων σημείων του σώματος μπορεί να προκαλέσει αίσθημα πιασίματος και δυσφορίας μόλις ξυπνήσετε.

Αν και ο ανεμιστήρας δεν αποτελεί από μόνος του επικίνδυνη συσκευή, η χρήση του απαιτεί προσοχή. Η σωστή καθαριότητα, η αποφυγή άμεσης έκθεσης και η διατήρηση επαρκούς ενυδάτωσης μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις πιθανές επιπτώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί συνιστούν να δίνεται προτεραιότητα σε πιο ήπιες μεθόδους δροσισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ένας ποιοτικός και ασφαλής ύπνος κατά τη διάρκεια των ζεστών μηνών.