Ένα απαραίτητο beauty item φροντίζει το χαμόγελο μας, προστατεύει από την ευαισθησία και μας γεμίζει αυτοπεποίθηση

Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη στιγμές που αξίζουν να τις ζήσουμε με χαμόγελο. Από μια σημαντική συνάντηση έως μια αυθόρμητη φωτογραφία με φίλους, η ανάγκη για ένα λαμπερό, φωτεινό και, πάνω απ’ όλα, υγιές χαμόγελο είναι κοινή για όλους. Και η Sensodyne είναι εδώ μόνο για να το στηρίξει – όχι για να το κρίνει.

Γιατί κάθε χαμόγελο έχει τη δική του αξία. Και όταν είναι φωτεινό γίνεται ακόμα πιο αυθεντικό. Η νέα Sensodyne Clinical White είναι εδώ για να μας θυμίσει ακριβώς αυτό: ότι αξίζει και πρέπει να χαμογελάμε κάθε στιγμή, για όλα εκείνα που έχουν σημασία στη ζωή μας.

Άλλωστε κάθε χαμόγελο μας είναι αυτό που μας φέρνει πιο κοντά με τους γύρω μας και καθρεφτίζει όλα τα συναισθήματα μας. Και όταν είναι φωτεινό και υγιές, μπορεί να γίνει μια πραγματική πηγή αυτοπεποίθησης. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η στοματική φροντίδα δεν είναι απλώς θέμα υγιεινής, αλλά έχει άμεση σχέση με τη φροντίδα της εικόνας μας και – το κυριότερο – με τη φροντίδα του εαυτού μας.

Κλινικά αποδεδειγμένη λεύκανση 2 τόνων

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η νέα Sensodyne Clinical White έχει σχεδιαστεί ειδικά για όσους αναζητούν μια προηγμένη λύση λεύκανσης χωρίς να συμβιβάζουν την ευαισθησία των δοντιών τους. Με χρήση δύο φορές την ημέρα, προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα 2 τόνους λευκότερα δόντια, μέσα σε οκτώ εβδομάδες. Και το πιο σημαντικό; Το πετυχαίνει με σεβασμό στο σμάλτο. Είναι ασφαλής, φιλική προς τα δόντια και ιδανική για καθημερινή χρήση.

Η εξειδικευμένη της σύνθεση αφαιρεί τους επιφανειακούς λεκέδες από καφέ, τσάι, κρασί ή νικοτίνη, ενώ προλαμβάνει την επανεμφάνισή τους, χαρίζοντας ένα χαμόγελο πιο φωτεινό, πιο λαμπερό, πιο υγιές.

Οι μικροσκοπικοί λευκαντικοί κρύσταλλοι που περιέχει λειτουργούν στοχευμένα, χωρίς να προκαλούν ευαισθησία στα δόντια. Έτσι, λευκαίνει απαλά αλλά αισθητά χωρίς να απαιτούνται επιθετικές μέθοδοι ή ειδικές θεραπείες.

Στοματική υγιεινή και ομορφιά σε ένα μόνο προϊόν

Η λεύκανση, όμως, δεν είναι το μόνο ζητούμενο. Όσοι ταλαιπωρούνται από ευαίσθητα δόντια γνωρίζουν πολύ καλά ότι ακόμα και οι πιο μικρές απολαύσεις – όπως ένα παγωμένο ρόφημα ή ένα ζεστό γεύμα – μπορούν να γίνουν δυσάρεστες. Για αυτό και η Sensodyne Clinical White είναι εμπλουτισμένη με Νιτρικό Κάλιο, ένα συστατικό με αποδεδειγμένη ανακούφιση από την ευαισθησία, προσφέροντας 24ωρη προστασία με βούρτσισμα 2 φορές την ημέρα.

Για όσους ξέρουν καλά πόσο ενοχλητική μπορεί να αποδειχθεί στην καθημερινότητα η ευαισθησία των δοντιών, αλλά, την ίδια στιγμή, επιθυμούν ένα πιο λευκό χαμόγελο η Sensodyne Clinical White είναι η οδοντόκρεμα που συνδυάζει και τα δύο σε ένα μόνο προϊόν: ένα προϊόν με μεγάλη αποτελεσματικότητα στο αισθητικό κομμάτι και ταυτόχρονα κλινικά αποδεδειγμένη προστασία.

Με τη Sensodyne Clinical White, η στοματική φροντίδα περνάει σε ένα άλλο επίπεδο. Γιατί πέρα από την καθημερινή προστασία των δοντιών μας, αποτελεί μια πραγματικά premium επιλογή, κάτι ανάμεσα σε ένα αποτελεσματικό προϊόν υγείας και ένα beauty item που αλλάζει την εικόνα μας και ανεβάζει την αυτοπεποίθηση μας.

Έτσι, το καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών γίνεται κάτι περισσότερο από μία αναγκαιότητα, γίνεται μια στιγμή αυτοφροντίδας. Μια κίνηση που δεν αφορά μόνο την εικόνα μας στους άλλους, αλλά και το πώς αισθανόμαστε για τον εαυτό μας: έτοιμοι να χαμογελάσουμε πλατιά ανά πάσα στιγμή χωρίς δεύτερη σκέψη.

Γιατί τελικά, αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο. Το να νιώσουμε αληθινά καλά με το δικό μας, μοναδικό χαμόγελο. Και εκεί είναι που η Sensodyne Clinical White κάνει τη διαφορά – προσφέροντας μας τα μέσα για να το αναδείξουμε, χωρίς ευαισθησίες, χωρίς περιορισμούς, χωρίς αμφιβολίες.