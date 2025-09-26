Ένα απαραίτητο beauty item φροντίζει το χαμόγελο μας, προστατεύει από την ευαισθησία και μας γεμίζει αυτοπεποίθηση

Πιο δημοφιλή
Μη χάσετε
Υγεία: Περισσότερα άρθρα
Ο ΠΟΥ διαψεύδει κατηγορηματικά τον Τραμπ: Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ αυτισμού και παρακεταμόλης
Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε σήμερα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν μια πιθανή σχέση μεταξύ του αυτισμού και της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Γιατί ο Τραμπ αναβιώνει παλιά fake news για τον αυτισμό: Το σκάνδαλο πίσω από το μύθο για τα εμβόλια και την παρακεταμόλη
«Ο Τραμπ απευθύνεται σε ένα μεγάλο κοινό που πιστεύει σε μαγείες και βότανα», αναφέρει ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης
Ο Τραμπ είχε συνδέσει τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, κάτι που έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα
DEMO – Δρ. Χάρης Κόφτης: «Αναζητάμε νέες προκλήσεις» – H Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της φαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης
Ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας φιλοξενείται στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης. Εκεί, όπου η DEMO επενδύει στρατηγικά στο μέλλον της έρευνας και το brain gain.
Έρευνα του King’s College London δείχνει ότι μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ελαιόλαδο μειώνει τη φλεγμονή και περιορίζει την ουλίτιδα
Ο καρκίνος του προστάτη πρώτος σε συχνότητα στην Ελλάδα – Σχεδόν 3 εκ. νέες διαγνώσεις ετησίως έως το 2040 στην Ευρώπη
Στην Ελλάδα, το 2022 σημειώθηκαν 7.036 νέα περιστατικά προστάτη κατατάσσοντάς τον πρώτο σε συχνότητα στους άνδρες - Τα τελευταία στοιχεία αναφέρουν ότι 27.358 άτομα ζουν με διάγνωση εντός 5ετίας
Η χειρουργική του θυρεοειδούς έχει εξελιχθεί ριζικά τα τελευταία χρόνια. Από μια παραδοσιακή και συχνά «ίδια για όλους» επέμβαση, έχει...
COVID-19 και γρίπη «ξυπνούν» και αυξάνουν τα καρκινικά κύτταρα ακόμα και σε ασθενείς σε ύφεση, αποκαλύπτει νέα μελέτη
Έρευνα σε 4.800 καρκινοπαθείς σε ύφεση, έδειξε ότι όσοι ήταν θετικοί στην COVID-19, είχαν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο σε σχέση με όσους είχαν αρνητικό τεστ