Ενδοσκοπική Καρδιοχειρουργική και Valve Lifetime Management – Από την επιτυχημένη επέμβαση στη στρατηγική μιας ζωής

Η χειρουργική των καρδιακών βαλβίδων βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια σημαντική αλλαγή φιλοσοφίας. Για δεκαετίες, η επιτυχία μιας επέμβασης αξιολογούνταν κυρίως από το άμεσο χειρουργικό αποτέλεσμα: εάν η βαλβίδα αντικαταστάθηκε ή επιδιορθώθηκε επιτυχώς και εάν ο ασθενής ανέρρωσε χωρίς επιπλοκές. Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι αυτό δεν αρκεί.

Οι περισσότεροι ασθενείς με βαλβιδοπάθεια θα ζήσουν πολλές ακόμη δεκαετίες. Είναι επομένως πιθανό, κάποια στιγμή στη ζωή τους, να χρειαστούν νέα θεραπευτική παρέμβαση. Για τον λόγο αυτό, κάθε απόφαση που λαμβάνεται σήμερα πρέπει να εξυπηρετεί όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον του ασθενούς.

Αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία του Valve Lifetime Management.

Τι είναι το Valve Lifetime Management;

Το Valve Lifetime Management δεν αποτελεί μια νέα χειρουργική τεχνική, αποτελεί έναν νέο τρόπο σκέψης.

Κάθε θεραπευτική επιλογή σχεδιάζεται έτσι ώστε να προσφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σήμερα, διατηρώντας παράλληλα όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές για τα επόμενα χρόνια ή ακόμη και για ολόκληρη τη ζωή του ασθενούς.

Με άλλα λόγια, η επέμβαση δεν αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ως ένα βήμα μέσα σε μια μακροχρόνια στρατηγική. Στόχος δεν είναι απλώς να διορθωθεί η βαλβίδα. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι, εάν κάποτε χρειαστεί νέα παρέμβαση, ο ασθενής θα εξακολουθεί να διαθέτει τις περισσότερες και καλύτερες θεραπευτικές επιλογές.

Η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική ως εργαλείο αυτής της φιλοσοφίας

Η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική αποτελεί σήμερα το ιδανικό μέσο για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής.

Η αποφυγή της μέσης στερνοτομής μειώνει σημαντικά το χειρουργικό τραύμα, τον μετεγχειρητικό πόνο και επιτρέπει ταχύτερη αποκατάσταση.

Το σημαντικότερο όμως πλεονέκτημα της ενδοσκοπικής προσπέλασης είναι ότι προσφέρει εξαιρετική μεγέθυνση και άριστη οπτική απεικόνιση των βαλβίδων.

Η υψηλή ευκρίνεια του ενδοσκοπίου επιτρέπει την ακριβέστερη αναγνώριση των βλαβών και τη λεπτομερέστερη ανακατασκευή της φυσικής βαλβίδας, αυξάνοντας τις πιθανότητες μιας ανθεκτικής και μακροχρόνιας επιδιόρθωσης.

Έτσι, η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική δεν υπηρετεί μόνο την καλύτερη ανάρρωση του ασθενούς. Υπηρετεί κυρίως τη φιλοσοφία του Valve Lifetime Management.

Γιατί προτιμούμε την επιδιόρθωση της φυσικής βαλβίδας

Όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό και ασφαλές, η επιδιόρθωση της φυσικής βαλβίδας αποτελεί συνήθως την καλύτερη θεραπευτική επιλογή.

Η διατήρηση της φυσικής βαλβίδας εξασφαλίζει καλύτερη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς, αποφεύγει, όπου είναι δυνατόν, τις επιπλοκές που σχετίζονται με τις προσθετικές βαλβίδες και κυρίως διατηρεί μεγαλύτερη ευελιξία για πιθανές μελλοντικές χειρουργικές ή διαδερμικές παρεμβάσεις.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους νεότερους ασθενείς, αλλά και για κάθε άνθρωπο που αναμένεται να έχει μεγάλο προσδόκιμο ζωής.

Ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις

Η φιλοσοφία αυτή εφαρμόζεται πλέον ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές παθήσεις, όπως η λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα. Η εκτεταμένη καταστροφή των ιστών δεν σημαίνει πάντοτε ότι η αντικατάσταση της βαλβίδας είναι η μοναδική λύση.

Με σύγχρονες τεχνικές ανακατασκευής και χρήση βιολογικών υλικών, όπως εμβαλώματα περικαρδίου, είναι δυνατόν σε επιλεγμένους ασθενείς να ανακατασκευαστεί η φυσική βαλβίδα, αποκαθιστώντας τη λειτουργία της και διατηρώντας όλα τα πλεονεκτήματα της επιδιόρθωσης.

Η νέα εποχή της Καρδιοχειρουργικής

Η χειρουργική των βαλβίδων δεν αξιολογείται πλέον αποκλειστικά από το αν η επέμβαση ήταν τεχνικά επιτυχής. Αξιολογείται από το κατά πόσο η θεραπευτική επιλογή που έγινε σήμερα θα εξακολουθεί να εξυπηρετεί τον ασθενή μετά από δέκα, είκοσι ή και τριάντα χρόνια. Αυτή είναι η ουσία του Valve Lifetime Management. Δεν σχεδιάζουμε απλώς μια επέμβαση. Σχεδιάζουμε τη συνολική πορεία του ασθενούς.

Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με την ομάδα μου, εφαρμόζουμε πρωτοποριακά στην καθημερινότητα αυτή τη σύγχρονη φιλοσοφία, συνδυάζοντας την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική με εξατομικευμένο στρατηγικό σχεδιασμό για κάθε ασθενή.

Γιατί η καλύτερη επέμβαση δεν είναι πάντα εκείνη που λύνει μόνο το σημερινό πρόβλημα. Είναι εκείνη που διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής και τις περισσότερες θεραπευτικές επιλογές για ολόκληρη τη ζωή του ασθενούς.

Γράφει ο Δρ. Αριστοτέλης Πάνος, Αν. Καθ. Καρδιοχειρουργικής, Διευθυντής Κλινικής Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής και Αορτής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

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