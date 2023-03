Αναβίωσαν ιούς ζόμπι ηλικίας 48.500 ετών! Μάλιστα, οι προϊστορικοί ιοί μόλυναν μονοκύτταρους οργανισμούς, όπως κατέδειξαν ευρήματα από τα πειράματα Γάλλων επιστημόνων.

Οι Γάλλοι επιστήμονες έφεραν πίσω στη ζωή 13 νέους παθογόνους ιούς που χρονολογούνται πριν 48.500 χρόνια. Οι λεγόμενοι «ιοί ζόμπι» διαπιστώθηκε πως παραμένουν μολυσματικοί παρά το γεγονός ότι πέρασαν πολλές χιλιετίες παγιδευμένοι στο παγωμένο έδαφος της Αρκτικής ζώνης.

Από το γεγονός αυτό συμπεραίνεται ότι το λιώσιμο των πάγων, λόγω της κλιματικής κρίσης, μπορεί να αποτελέσει μία νέα απειλή για τη δημόσια υγεία.

Συγκεκριμένα, η κλιματική αλλαγή λιώνει το «permafrost» της Αρκτικής και αναδύονται αρχαίοι ιοί ζόμπι που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων και ζώων, προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Το «πέρμαφροστ» είναι το μόνιμα παγωμένο έδαφος που βρίσκεται κάτω από το επιφανειακό. Καλύπτει το ένα πέμπτο του βόρειου ημισφαιρίου του πλανήτη, τροφοδοτώντας εδώ και χιλιάδες χρόνια τις τούνδρες της Αρκτικής και τα βόρεια δάση σε Αλάσκα, Καναδά και Ρωσία.

Όπως αναφέρει το CNN, το «πέρμαφροστ» χρησιμεύει ως ένα είδος χρονοκάψουλας. Εκτός από τους αρχαίους ιούς, διατηρεί τα μουμιοποιημένα απομεινάρια πολλών εξαφανισμένων ζώων. Το 2020, λ.χ., ανακαλύφθηκε στην ρωσική Αρκτική ένα τριχωτός ρινόκερος. Το 2021 οι επιστήμονες εντόπισαν δύο νεογέννητα λιοντάρια των σπηλαίων (panthera leo spelaea – πάνθηρ ο λέων ο σπήλαιος).

