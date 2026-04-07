Φυσική αναζωογόνηση του δέρματος: Skinboosters, βιοδιέγερση και μεσοθεραπείες

Η σύγχρονη αισθητική ιατρική δεν εστιάζει πλέον μόνο στη διόρθωση των σημαδιών του χρόνου, αλλά κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας του δέρματος.

Η ενυδάτωση, η ελαστικότητα, η φωτεινότητα και η συνολική υγεία της επιδερμίδας αποτελούν σήμερα βασικούς πυλώνες μιας φυσικής και ισορροπημένης προσέγγισης στην αντιγήρανση.

«Σε αυτό το πλαίσιο, θεραπείες όπως τα skinboosters, η βιοδιέγερση και οι μεσοθεραπείες έχουν αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο, προσφέροντας λύσεις που στοχεύουν όχι στην αλλοίωση των χαρακτηριστικών, αλλά στην ουσιαστική ανανέωση του δέρματος», τονίζει ο Πλαστικός Χειρουργός Απόστολος Γαϊτάνης, MD CCST, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής & της Διεθνούς Ένωσης Πλαστικών Χειρουργών ISAPS.

Skinboosters: Βαθιά ενυδάτωση και βελτίωση της υφής

«Τα skinboosters αποτελούν μία εξελιγμένη μορφή ενέσιμης θεραπείας που στοχεύει στη βαθιά ενυδάτωση και στην ενίσχυση της ποιότητας του δέρματος. Συνήθως βασίζονται στο υαλουρονικό οξύ, ένα φυσικό συστατικό του οργανισμού που έχει την ικανότητα να συγκρατεί νερό και να προσφέρει ελαστικότητα και φρεσκάδα στην επιδερμίδα.

Σε αντίθεση με άλλες ενέσιμες εφαρμογές που στοχεύουν κυρίως στον όγκο ή στο περίγραμμα, τα skinboosters λειτουργούν πιο διακριτικά, βελτιώνοντας τη λάμψη, την υφή και τη συνολική εικόνα του δέρματος. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε περιοχές όπως το πρόσωπο, ο λαιμός, το ντεκολτέ και τα χέρια», εξηγεί.

Βιοδιέγερση: Ενεργοποίηση των φυσικών μηχανισμών αναγέννησης

«Η βιοδιέγερση αποτελεί μία πιο “βιολογική” προσέγγιση στην αναζωογόνηση, καθώς στόχος της είναι να ενεργοποιήσει τους ίδιους τους μηχανισμούς του οργανισμού για την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης.

Με την πάροδο του χρόνου, το δέρμα χάνει σταδιακά τη σφριγηλότητα και τη συνοχή του. Μέσω της βιοδιέγερσης, ενισχύεται η φυσική διαδικασία ανάπλασης, με αποτέλεσμα πιο σφριγηλή, ελαστική και νεανική όψη, χωρίς υπερβολές και χωρίς να αλλοιώνεται η εκφραστικότητα του προσώπου», προσθέτει.

Μεσοθεραπεία: Εξατομικευμένη φροντίδα με πολλαπλά οφέλη

«Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και ευέλικτες θεραπείες της αισθητικής ιατρικής, καθώς μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε δέρματος. Περιλαμβάνει τη χορήγηση δραστικών ουσιών όπως βιταμίνες, αμινοξέα, αντιοξειδωτικά, πεπτίδια και υαλουρονικό οξύ, με στόχο την ενυδάτωση, τη λάμψη, τη σύσφιξη και την πρόληψη της πρόωρης γήρανσης.

Είναι ιδανική τόσο για νεότερες ηλικίες, ως θεραπεία πρόληψης και διατήρησης, όσο και για πιο ώριμα δέρματα που χρειάζονται αναζωογόνηση και υποστήριξη», σημειώνει.

Η αξία της σωστής ιατρικής καθοδήγησης

«Κάθε δέρμα είναι μοναδικό και έχει διαφορετικές ανάγκες. Η σωστή θεραπευτική επιλογή γίνεται πάντα έπειτα από εξατομικευμένη ιατρική αξιολόγηση, ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο πρωτόκολλο ή/και ο σωστός συνδυασμός θεραπειών.

Το πιο όμορφο αποτέλεσμα στην αισθητική ιατρική είναι εκείνο που δεν φαίνεται “φτιαγμένο”, αλλά αποπνέει υγεία, φρεσκάδα και φυσική ανανέωση», καταλήγει ο κ. Γαϊτάνης.