Γρίπη: Έκρηξη κρουσμάτων στα παιδιά με δεκάδες εισαγωγές στα νοσοκομεία Παίδων της Αθήνας

Σε συναγερμό βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας, καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων γρίπης και άλλων ιώσεων, με τα παιδιά να βρίσκονται στο επίκεντρο της επιδημιολογικής έξαρσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iatropedia.gr, τις τελευταίες ημέρες περίπου 60 παιδιά έχουν εισαχθεί για νοσηλεία στα δύο μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, το Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», με γρίπη και άλλες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Επιπλέον, από τα Χριστούγεννα μέχρι την Πρωτοχρονιά, προσήλθαν στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, των ίδιων νοσοκομείων, περίπου 550 παιδιά, με πυρετό, βήχα και άλλα συμπτώματα, συμβατά με γρίπη ή λοιμώξεις του αναπνευστικού, ενώ διαγνώστηκαν περί τα 150.

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν τα παιδιά ως «όχημα» των ιώσεων, καθώς αυτά κολλάνε πρώτα και στη συνέχεια μεταδίδουν τους ιούς στα πρόσωπα της οικογένειάς τους.

Ακριβώς γι αυτόν τον λόγο, οι συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών αναφέρουν ότι όλα τα παιδιά ηλικίας έως 5 χρόνων καλό είναι να έχουν κάνει όλα τα απαραίτητα εμβόλια για την ηλικία τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις ιώσεις του χειμώνα.

Γρίπη και «κοκτέιλ» ιώσεων

Την ανησυχία της για τη συνύπαρξη πολλών διαφορετικών ιών που επιβαρύνουν τα παιδιά αλλά και πιέζουν το σύστημα υγείας εξέφρασε στο iatropedia.gr. η παιδίατρος και Αντιπρόεδρος των Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, Άννα Παρδάλη.

Η κ. Παρδάλη έχει κάνει λόγο για ένα «κοκτέιλ ιώσεων» το οποίο κυκλοφορεί αυτό το διάστημα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ψυχραιμίας, της σωστής ενημέρωσης και κυρίως, της πρόληψης μέσω του εμβολιασμού.

Όπως εξηγεί, η γρίπη δεν υποχωρεί εύκολα στα παιδιά, καθώς η πλήρης ανάρρωση απαιτεί αρκετές ημέρες.

Ακόμα και όταν ο πυρετός πέσει, το ανοσοποιητικό σύστημα παραμένει καταπονημένο, γι’ αυτό και συνιστάται τα παιδιά να μην επιστρέφουν αμέσως σε έντονες δραστηριότητες ή στο σχολείο. «Χρειάζεται διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας για την πλήρη επαναφορά», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Παρδάλη.

Η κορύφωση της γρίπης δεν έχει έρθει ακόμη

Παρά την ήδη έντονη δραστηριότητα της γρίπης, σύμφωνα με τους λοιμοξιολόγους, δεν έχουμε φτάσει στην κορύφωση, η οποία, όπως αναφέρουν, αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου. Γεγονός που σημαίνει ότι τις επόμενες εβδομάδες τα περιστατικά πιθανότατα θα αυξηθούν περαιτέρω.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, επισημαίνει ότι το τρέχον κύμα της γρίπης βρίσκεται σε φάση έξαρσης και αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα και να κορυφωθεί στα τέλη Ιανουαρίου.

Ανησυχία για το άνοιγμα των σχολείων

Σχετικά με την επικείμενη επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα υπάρξει νέα έξαρση των κρουσμάτων, καθώς η επανεκκίνηση της σχολικής ζωής, με τον αναμενόμενο συγχρωτισμό παιδιών, δημιουργεί ένα περιβάλλον ιδανικό για την ευρεία μετάδοση των ιών.

Συστάσεις για προστασία – Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς

Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για αυξημένα μέτρα ατομικής προστασίας τις επόμενες ημέρες. Οι γονείς καλούνται:

να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι όταν εμφανίζουν συμπτώματα (πυρετό, βήχα, καταρροή),

να μην τα στέλνουν στο σχολείο προτού αναρρώσουν πλήρως,

να ενισχύσουν την προληπτική θωράκιση μέσω των εμβολιασμών και

να τηρούν βασικούς κανόνες υγιεινής (όπως συχνό πλύσιμο χεριών και κάλυψη στόματος κατά τον βήχα ή το φτέρνισμα).

Πηγή: Iatropedia.gr