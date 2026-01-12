SuperPATH: Η αρθροπλαστική ισχίου αλλάζει εποχή

Η αρθρίτιδα ισχίου αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες χρόνιου πόνου και λειτουργικής αναπηρίας, επηρεάζοντας δραστικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ασθενών. Η σύγχρονη ορθοπεδική χειρουργική, ωστόσο, έχει περάσει πλέον σε μία νέα εποχή, με τεχνικές που δεν περιορίζονται απλώς στην αντικατάσταση της άρθρωσης, αλλά στοχεύουν στη γρήγορη, ανώδυνη και ασφαλή επάνοδο του ασθενούς στην καθημερινότητά του.

O Κωνσταντίνος Ιντζόγλου, Διευθυντής Ορθοπεδικής Χειρουργικής της Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπεδικής και Αθλητικών Κακώσεων στο Metropolitan Hospital και της Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής, Αρθροσκόπησης και Αθλητικών Κακώσεων MINISCO ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, μίλησε στον Νίκο Ευαγγελάτο για τη μέθοδο SuperPATH (Supercapsular Percutaneously Assisted Total Hip Arthroplasty), που σήμερα αποτελεί την πιο εξελιγμένη μέθοδο αρθροπλαστικής ισχίου.

Ιδιαίτερο πλεονέκτημα της μεθόδου αποτελεί η αποκατάσταση του φυσιολογικού κέντρου περιστροφής του ισχίου, καθώς το χειρουργείο ξεκινά πρώτα από το μηριαίο και στη συνέχεια από την κοτύλη — ακριβώς αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στις κλασικές τεχνικές. Αυτό μεταφράζεται σε καλύτερη εμβιομηχανική λειτουργία και μακροχρόνια επιβίωση των υλικών της αρθροπλαστικής.

Η SuperPATH δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις εκφυλιστικής αρθρίτιδας. Σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία, αποτελεί εξαιρετική επιλογή και για κατάγματα ισχίου, ιδιαίτερα όταν απαιτείται ημιολική αρθροπλαστική σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Το μετεγχειρητικό όφελος για τον ασθενή είναι εντυπωσιακό:

πρακτικά μηδενικός πόνος, που αντιμετωπίζεται με απλά παυσίπονα,

στο 80% των περιπτώσεων δεν απαιτείται φυσικοθεραπεία,

ενώ η πλειονότητα των ασθενών μπορεί να περπατήσει χωρίς πατερίτσες ήδη από την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα, με οδηγία προληπτικής χρήσης για λόγους ασφάλειας.

