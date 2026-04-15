Για τους ανθρώπους που υποφέρουν από πόνο στο γόνατο, η ρομποτική αρθροπλαστική αποτελεί μια σημαντική λύση. Μπορεί να τους βοηθήσει να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους με λιγότερο πόνο και μεγαλύτερη αυτονομία. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι επεμβάσεις γίνονται ολοένα και πιο ακριβείς και εξατομικευμένες. Ο στόχος δεν είναι μόνο η αντικατάσταση μιας φθαρμένης άρθρωσης, αλλά η αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας του γόνατος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Για την ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος με το μηχάνημα CORi, που αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα για τη χειρουργική, συνδυάζοντας την ανθρώπινη εμπειρία με την ακρίβεια της τεχνολογίας μίλησε στον Νίκο Ευαγγελάτο ο ορθοπεδικός χειρουργός Μπεσίρης Γεώργιος, Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής Doctors’ Hospital.

Τι είναι η ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος με το μηχάνημα CORi;

Η ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος με το μηχάνημα CORi αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της ορθοπεδικής χειρουργικής. Πρόκειται για μια προηγμένη τεχνική αντικατάστασης της άρθρωσης του γόνατος, η οποία συνδυάζει την εμπειρία του χειρουργού με την ακρίβεια της ρομποτικής τεχνολογίας. Το σύστημα CORI Robotic Surgical System της εταιρείας Smith & Nephew χρησιμοποιεί τεχνολογία «Real Intelligence», η οποία επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Η αρθροπλαστική γόνατος εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς που πάσχουν από προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα ή άλλες παθήσεις που έχουν προκαλέσει σημαντική φθορά στον αρθρικό χόνδρο. Όταν η συντηρητική θεραπεία, δεν προσφέρει επαρκή ανακούφιση από τον πόνο, η χειρουργική αντικατάσταση αποτελεί συχνά την πιο αποτελεσματική λύση. Με τη βοήθεια της ρομποτικής τεχνολογίας, η επέμβαση πραγματοποιείται με ακρίβεια, επιτρέποντας καλύτερη προσαρμογή της πρόθεσης και συμβάλλοντας σε καλύτερα αποτελέσματα.

Πώς λειτουργεί το ρομποτικό σύστημα CORI;

Το CORI Robotic Surgical System θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα ρομποτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα στην ορθοπεδική χειρουργική. Σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες, δεν απαιτεί προεγχειρητική αξονική τομογραφία ή πρόσθετες ακτινολογικές εξετάσεις για τη δημιουργία του χειρουργικού σχεδίου. Αντίθετα, το σύστημα συλλέγει δεδομένα απευθείας κατά τη διάρκεια της επέμβασης και δημιουργεί έναν τρισδιάστατο χάρτη της άρθρωσης του ασθενούς σε πραγματικό χρόνο.

Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στον χειρουργό να κατανοήσει με ακρίβεια τη μορφολογία του γόνατος και να σχεδιάσει τη θέση των εμφυτευμάτων με μεγάλη λεπτομέρεια. Το ρομποτικό σύστημα δεν λειτουργεί αυτόνομα, αλλά καθοδηγείται πλήρως από τον χειρουργό.

Χάρη στους αισθητήρες και στους προηγμένους αλγόριθμους που διαθέτει, το σύστημα CORI υποστηρίζει τον χειρουργό κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Ακόμα, βοηθά στην εκτέλεση των απαραίτητων κινήσεων με υψηλή ακρίβεια. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη ισορροπία των συνδέσμων, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση της πρόθεσης.

Οι παράγοντες αυτοί είναι καθοριστικοί για την επιτυχία της αρθροπλαστικής.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας CORI;

Η τεχνολογία του συστήματος CORI έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανατομικές ανάγκες κάθε ασθενούς.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας CORI περιλαμβάνουν:

Τρισδιάστατη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο , που επιτρέπει στον χειρουργό να χαρτογραφήσει με ακρίβεια την άρθρωση.

, που επιτρέπει στον χειρουργό να χαρτογραφήσει με ακρίβεια την άρθρωση. Προσαρμοσμένο χειρουργικό πλάνο , το οποίο βασίζεται στην ανατομία του κάθε ασθενούς.

, το οποίο βασίζεται στην ανατομία του κάθε ασθενούς. Υψηλής ακρίβειας αισθητήρες , που βοηθούν στον έλεγχο των κινήσεων κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

, που βοηθούν στον έλεγχο των κινήσεων κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Καθοδήγηση του χειρουργού σε κάθε στάδιο , μειώνοντας την πιθανότητα σφαλμάτων.

, μειώνοντας την πιθανότητα σφαλμάτων. Απουσία προεγχειρητικής αξονικής τομογραφίας, γεγονός που περιορίζει την έκθεση του ασθενούς σε ακτινοβολία.

Η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στην επίτευξη μιας ασφαλέστερης χειρουργικής διαδικασίας, με στόχο την καλύτερη λειτουργικότητα της άρθρωσης μετά την επέμβαση.

Πλεονεκτήματα της ρομποτικής αρθροπλαστικής γόνατος

Η ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος με το μηχάνημα CORI προσφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

Μεγαλύτερη ακρίβεια στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων

Μικρότερος τραυματισμός των γύρω ιστών

Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου

Ταχύτερη αποκατάσταση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες

Βελτιωμένη σταθερότητα της άρθρωσης

Επίσης, όταν η πρόθεση τοποθετείται με ακρίβεια και η άρθρωση είναι σωστά ισορροπημένη, περιορίζεται η πιθανότητα ανάγκης για επανεπέμβαση στο μέλλον.

Γιατί η εξατομίκευση παίζει σημαντικό ρόλο;

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ρομποτικής αρθροπλαστική γόνατος με το μηχάνημα CORi είναι η δυνατότητα εξατομίκευσης της θεραπείας. Κάθε ασθενής έχει διαφορετική ανατομία και διαφορετικές ανάγκες. Το σύστημα CORI επιτρέπει τη λεπτομερή ανάλυση της άρθρωσης και τη δημιουργία ενός χειρουργικού σχεδίου προσαρμοσμένου αποκλειστικά στον συγκεκριμένο ασθενή.

Η εξατομίκευση αυτή συμβάλλει στην καλύτερη αποκατάσταση της φυσιολογικής κινητικότητας του γόνατος. Ακόμα, ο χειρουργός μπορεί να ρυθμίσει με ακρίβεια τη θέση και τη γωνία των εμφυτευμάτων, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργία της άρθρωσης. Παράλληλα, η τεχνολογία real-time επιτρέπει τη συνεχή αξιολόγηση των δεδομένων κατά τη διάρκεια της επέμβασης, προσφέροντας μεγαλύτερο έλεγχο και ασφάλεια.

Η εμπειρία του χειρουργού παραμένει καθοριστική

Παρά την πρόοδο της τεχνολογίας, η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την εξειδίκευση του χειρουργού. Το σύστημα CORI αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο που βοηθά τον γιατρό να εκτελεί την επέμβαση με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ωστόσο, ο χειρουργός είναι εκείνος που λαμβάνει όλες τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.Για τον λόγο αυτό, η χρήση του συστήματος προϋποθέτει ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση. Μόνο ορθοπεδικοί χειρουργοί που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα στη ρομποτική χειρουργική μπορούν να χρησιμοποιήσουν το CORI Robotic Surgical System. Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται ήδη στα μεγαλύτερα νοσοκομεία των ΗΠΑ, όπως επίσης στην Ιταλία και στη Γερμανία, προσφέροντας νέες δυνατότητες στην αντιμετώπιση των παθήσεων του γόνατος.

Ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Μπεσίρης Γεώργιος διαθέτει εξειδίκευση στη σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του γόνατος και εφαρμόζει προηγμένες τεχνολογίες, όπως η Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος με το μηχάνημα CORi.

