Υγεία

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνει την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ

Η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί την πιο κοινή μορφή άνοιας, που επηρεάζει περίπου 57 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως
Τα άτομα με μεγαλύτερη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν νόσο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών του αμερικανικού πανεπιστημίου Emory, που δημοσιεύθηκε στο «PLOS Medicine».

Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση θεωρείται ήδη γνωστός παράγοντας κινδύνου τόσο για τη νόσο Αλτσχάιμερ όσο και για άλλες συχνές χρόνιες παθήσεις, όπως η υπέρταση, το εγκεφαλικό επεισόδιο και η κατάθλιψη. Οι παθήσεις αυτές συνδέονται επίσης με το Αλτσχάιμερ, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν ήταν σαφές αν η ατμοσφαιρική ρύπανση οδηγεί πρώτα στην εμφάνιση αυτών των χρόνιων νοσημάτων, τα οποία στη συνέχεια αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας, ή αν αυτές οι παθήσεις εντείνουν τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία του εγκεφάλου.

Διαπίστωσαν ότι η μεγαλύτερη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ, ενώ η συσχέτιση αυτή ήταν ελαφρώς ισχυρότερη σε άτομα που είχαν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Αντίθετα, η υπέρταση και η κατάθλιψη φάνηκε να έχουν μικρή επιπρόσθετη επίδραση.

Η ερευνητική ομάδα του Emory University ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 27,8 εκατομμύρια δικαιούχους του αμερικανικού προγράμματος Medicare, ηλικίας 65 ετών και άνω, από το 2000 ως το 2018. Οι επιστήμονες εξέτασαν τα επίπεδα έκθεσης των συμμετεχόντων στην ατμοσφαιρική ρύπανση και αν στη συνέχεια διαγνώστηκαν με νόσο Αλτσχάιμερ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο άλλων χρόνιων παθήσεων.

Στους περιορισμούς της μελέτης οι ερευνητές αναφέρουν την πιθανή εσφαλμένη ταξινόμηση της έκθεσης των συμμετεχόντων σε ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω των εκτιμήσεων συγκέντρωσης μικροσωματιδίων PM2,5 στις διαφορετικές περιοχές.

Υγεία
