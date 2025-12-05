Η σύγχρονη ογκολογία σε ένα αδιάκοπο σαφάρι στόχων

Καθώς το τοπίο της θεραπείας του καρκίνου μεταβάλλεται με αστρονομικές πλέον ταχύτητες και η επέλαση Τεχνητής Νοημοσύνης ρευστοποιεί τα πάντα, είναι αναγκαίο να «φωτιστούν» ακόμα και οι πιο σκοτεινές γωνιές της Κλινικής Πράξης.

Με αυτό το στόχο, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Crowne Plaza η ενδέκατη συνάντηση με τίτλο «Από τη χημειοθεραπεία στη μοριακή στόχευση», που διοργανώνεται από την Ελληνική Ογκολογική Εκπαίδευση και Πράξη (ΕΛ.Ο.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Α’ Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», την Α’ Ογκολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center και το ΑΚΟΣ Θεραπεία Σώματος & Ψυχής.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό σημείωμα των Προέδρων της Οργανωτικής επιτροπής, Αλέξανδρου Αρδαβάνη, Γεώργιου Πισσάκα, Αλέξανδρου Τζοβάρα:

«Στην συνάντηση αυτή, πέρα από την καθιερωμένη ενημέρωση για τις καίριες διεθνείς εξελίξεις στη φαρμακευτική θεραπεία του καρκίνου, θα ιχνηλατηθούν τα αβέβαια βήματά μας όταν οι δοκιμασμένες θεραπείες αστοχούν – η αναγκαία εξατομίκευση έξω από τις υπάρχουσες οδηγίες, ενώ θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε κάποια από τα ενδημικά στον τόπο μας προβλήματα και ζητούμενα, όπως οι αντιφάσεις στις ελλείψεις φαρμάκων, η ελλειμματική υποστήριξη του ογκολογικού ασθενούς και άλλα.

Επισημαίνεται ότι η πρόσφατη διαπίστευση από τον OECI του νοσοκομείου Άγιος Σάββας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα πρόσω σε αυτήν την κατεύθυνση, και πιστεύουμε πως πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα νοσοκομεία.

Ναι, η σύγχρονη ογκολογία είναι ένα αδιάκοπο σαφάρι στόχων και ο ογκολόγος οφείλει να «σημαδεύει» σωστά, κυρίως όμως να επιλέγει τους κατάλληλους στόχους -που δεν είναι μόνο στην επιφάνεια των κυττάρων αλλά και στο ψυχοκοινωνικό περίγραμμα του ασθενούς με καρκίνο».

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν και η παρακολούθηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (όπως η ταυτότητα ιατρικού ή φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτική ή φοιτητική ταυτότητα).