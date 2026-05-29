Οφθαλμικές αλλεργίες και βλεφαρίτιδα την άνοιξη

Για πολλούς ανθρώπους η άνοιξη είναι δύσκολη εποχή, καθώς περνούν τις μέρες τους νιώθοντας διαρκώς ενόχληση στα μάτια, στα οποία αισθάνονται έντονο κνησμό, κοκκινίζουν, παρουσιάζουν δακρύρροια, ενώ είναι και πολύ ευαίσθητα στο φως.

Η αιτία άλλοτε είναι η γύρη από τα φυτά ή τα δέντρα και άλλοτε τα αυξημένα σπόρια της μούχλας λόγω της έντονης υγρασίας της εποχής. Η συνέπεια μπορεί να είναι μια οφθαλμική κατάσταση που ονομάζεται αλλεργική επιπεφυκίτιδα, η οποία μπορεί να παρουσιάζεται μεμονωμένα ή να συνοδεύεται από φτάρνισμα, συνάχι ή ρινική συμφόρηση εάν παρουσιάζεται ταυτόχρονα και αλλεργική ρινίτιδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο η άνοιξη δεν προκαλεί μόνο αλλεργίες στα μάτια. Η γύρη μπορεί και να επιδεινώσει την βλεφαρίτιδα, μία συχνή οφθαλμοπάθεια που χαρακτηρίζεται από επίμονη φλεγμονή των βλεφάρων.

«Η βλεφαρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονή του βλεφαρικού χείλους. Συνήθως ο ασθενής πάσχει από τη νόσο χρόνια πριν εκδηλώσει κάποια συμπτώματα. Πολλές φορές επηρεάζει παροδικά την όραση.

Η φλεγμονή αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόφραξη των στομίων των μεϊβομιανών αδένων που βρίσκονται στα βλέφαρα και τη μείωση της λιπιδικής στιβάδας των δακρύων (που εκκρίνεται από αυτούς τους αδένες).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα παραπάνω οδηγούν σε αστάθεια της δακρυϊκής στιβάδας, ξηροφθαλμία, λόγω αυξημένης εξάτμισης των δακρύων, φλεγμονή της οφθαλμικής επιφάνειας.

Πολλές φορές οι ασθενείς με βλεφαρίτιδα έχουν στα μάτια τους βλέννη και λευκωπές εκκρίσεις που μαζεύονται στην έσω γωνία του ματιού, συνήθως τις πρωινές ώρες. Μπορεί να επηρεαστεί παροδικά ακόμα και η όραση.

Αναμφισβήτητα, μια ενδελεχής εξέταση από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο είναι σε θέση να χαρίσει τη σιγουριά μιας έγκυρης και αποτελεσματικής θεραπείας, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος που μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τον ασθενή», αναφέρει ο Οφθαλμίατρος Χειρουργός κ. Ευάγγελος Λοκοβίτης MD, FEBOphth, ειδικός στη χειρουργική βλεφάρων, δακρυϊκής συσκευής και οφθαλμικού κόγχου, στο Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica, στη Θεσσαλονίκη.



Οι πάσχοντες από βλεφαρίτιδα εκδηλώνουν πρήξιμο, αίσθημα καύσου (κάψιμο), ερεθισμό και κνησμό (φαγούρα) στα βλέφαρα. Μπορεί επίσης να παρουσιάζουν κίτρινες κρούστες στη βάση των βλεφάρων ή και στις βλεφαρίδες. Άλλοι, έχουν επίμονη αίσθηση ξένου σώματος στα μάτια τους, που είναι εντονότερη το πρωί, όταν ξυπνούν.



Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο ακάρεο «Demodex» που φαίνεται να είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία βλεφαρίτιδας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το Demodex είναι ένα μικροσκοπικό παράσιτο, ένα είδος ακάρεως, που ζει στο δέρμα και πιο συγκεκριμένα κοντά στον θύλακα των τριχών και τους σμηγματογόνους αδένες πολλών θηλαστικών.

Φαίνεται πως κύρια πηγή τροφής του παρασίτου είναι οι λιπώδεις εκκρίσεις και αυτό συνάδει με την αύξηση κρουσμάτων σε ασθενείς με λιπαρό δέρμα. Το ακάρεο Demodex μπορεί να εμπλέκεται σε πολλά δερματικά νοσήματα όπως η ροδόχρους ακμή και η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα.



Οι εποχικές αλλεργίες μπορεί να επιδεινώσουν την βλεφαρίτιδα και τα συμπτώματα της ξηροφθαλμίας. «Η γύρη που κυκλοφορεί στον αέρα καταλήγει στην οφθαλμική επιφάνεια, που ήδη είναι καταπονημένη. Ακολουθεί αλλεργική αντίδραση που ενεργοποιεί διάφορους βιολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι επιφέρουν ένα δεύτερο κύμα φλεγμονής στα μάτια.

Αποτέλεσμα είναι η εντονότερη αίσθηση ξένου σώματος, περισσότερη ερυθρότητα, μεγαλύτερη ευαισθησία στο φως, με πιο επιθετική αντανακλαστική δακρύρροια (παραγωγή δακρύων), η οποία όμως δεν ενυδατώνει σωστά τα μάτια, καθώς υπολείπεται ποιοτικά.

Οι περισσότεροι ασθενείς θα αναζητήσουν τεχνητά δάκρυα από το φαρμακείο, χωρίς πριν να επισκεφτούν οφθαλμίατρο, με συνέπεια να μην βρουν αποτελεσματική θεραπεία κι αυτό γιατί οι συγκεκριμένες οφθαλμικές καταστάσεις είναι πολυπαραγοντικές και αν δεν ανιχνευτούν τα πραγματικά αίτια, η τυχαία επιλογή ενός τεχνητού δακρύου είναι καταδικασμένη να αποτύχει», εξηγεί ο κ. Λοκοβίτης.



Για να αντιμετωπιστεί δραστικά η βλεφαρίτιδα συνιστώνται διάφορες θεραπευτικές τεχνικές. Η ελαφρά πλύση των βλεφαρίδων και η τοποθέτηση ζεστών επιθεμάτων στα μάτια, τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, μπορούν να βοηθήσουν τους πάσχοντες, καθώς υγροποιούν τα λιπαρά εκκρίματα στα μάτια.

Επιπλέον, ο οφθαλμίατρος μπορεί να συστήσει χρήση τοπικού αντιβιοτικού για καταπολέμηση των βακτηρίων, κατάλληλα τεχνητά δάκρυα για τον περιορισμό της ξηροφθαλμίας ή και χρήση τοπικών στεροειδών (κορτιζόνη) για περιορισμό της φλεγμονής.

Εφόσον οι πάσχοντες έχουν αλλεργίες την άνοιξη, πρέπει να λαμβάνουν με συνέπεια τα αντιισταμινικά τους ή άλλα αντιαλλεργικά φάρμακα που τους έχει συστήσει ο αλλεργιολόγος τους και καλό είναι να αποφεύγουν όσο είναι δυνατόν την έκθεση στη γύρη, ειδικά τις ημέρες που είναι πολύ αυξημένη.



«Ειδικά οι πάσχοντες από πρόσθια βλεφαρίτιδα, μπορεί να βοηθηθούν σημαντικά με τη θεραπεία με το καινοτόμο σύστημα AB Max™, με το οποίο απομακρύνονται από τα άκρα των βλεφάρων τα βακτήρια και τα παράσιτα (όπως το ακάρεο Demodex) που προκαλούν την φλεγμονή.

Το AB Max™ είναι ένα σύστημα σχολαστικού καθαρισμού των βλεφαρίδων, που βασίζεται στην περιστροφή ενός μικρο-σπόγγου, ο οποίος κινείται κατά μήκος του άνω άκρου των βλεφαρίδων, βοηθώντας σημαντικά στη βελτίωση της υγιεινής αλλά και της συνολικής υγείας κι εμφάνισης των βλεφάρων.

Το AB Max™ είναι απολύτως φιλικό και ασφαλές για τα βλέφαρα των πασχόντων από βλεφαρίτιδα. Η θεραπεία είναι ανώδυνη, ενώ πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 4 έως 6 μήνες» τονίζει ο κ. Λοκοβίτης.