Τα σημάδια καρδιακού προβλήματος (σφίξιμο, πίεση και πόνος στο στήθος) δεν είναι τα μοναδικά προειδοποιητικά συμπτώματα ενός επεισοδίου.

Οι άνθρωποι συχνά αποτυγχάνουν να συνδέσουν άλλα συμπτώματα που βιώνουν με την πραγματική τους αιτία: την καρδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία να λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται για ένα επείγον καρδιακό πρόβλημα, όπως έμφραγμα ή εγκεφαλικό, ή να καθυστερήσουν στη διάγνωση και θεραπεία πιθανής καρδιακής νόσου.

“Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν το σώμα τους καλύτερα από οποιονδήποτε γιατρό. Γενικά, εάν αισθάνεστε συνεχώς ότι κάτι δεν πάει καλά, ή διαπιστώνετε ότι σας συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο, είναι σώφρον να επικοινωνήσετε με έναν γιατρό”, λέει ο δρ. Parag Joshi, καρδιολόγος στο Johns Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Heart Disease.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολόκληρο το σώμα σας μπορεί να συμμετέχει στην “αποστολή μηνυμάτων”, ότι κάτι δεν πάει καλά με την καρδιά σας.

Άμεσα (αλλά απρόσμενα) σημάδια προβλήματος στην καρδιά

Πολλά σωματικά σημάδια που σχετίζονται με την καρδιά συνδέονται στενά με την ανεπαρκή ροή αίματος μέσω των αρτηριών προς την καρδιά. Αλλά σημάδια, όπως τα παρακάτω, μπορεί να μην φαίνονται σε πρώτη ανάγνωση ότι συνδέονται με καρδιακό πρόβλημα:

Πόνος στο σαγόνι και στον αυχένα : Ο πόνος στο στήθος δεν επικεντρώνεται πάντα στην καρδιά. Είναι ανησυχητικός και όταν “ακτινοβολεί” στο σαγόνι και τον λαιμό από το στήθος.

: Ο πόνος στο στήθος δεν επικεντρώνεται πάντα στην καρδιά. Είναι ανησυχητικός και όταν “ακτινοβολεί” στο σαγόνι και τον λαιμό από το στήθος. Ναυτία και φούσκωμα : Ειδικά οι γυναίκες συχνά περιγράφουν αυτού του είδους την ενόχληση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει εμετό, πριν αισθανθούν πόνο στο στήθος.

: Ειδικά οι γυναίκες συχνά περιγράφουν αυτού του είδους την ενόχληση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει εμετό, πριν αισθανθούν πόνο στο στήθος. Συνολική κόπωση: Όταν η καρδιά δεν μπορεί να αντλήσει αποτελεσματικά, λιγότερο αίμα ρέει στους πνεύμονες και στους μύες. Η δύσπνοια και η κούραση όταν κάνετε καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ανέβασμα σκαλοπατιών ή το περπάτημα μέχρι το περίπτερο, είναι ένα σοβαρό σημάδι.

Έμμεσα σημάδια καρδιακών προβλημάτων

Ορισμένα προβλήματα μπορεί να έχουν ή να μην έχουν σαφείς συνδέσμους με καρδιακές παθήσεις. Αλλά δικαιολογούν το να κάνετε εξετάσεις, ειδικά εάν έχετε άλλους παράγοντες κινδύνου για καρδιακή νόσο.

Άπνοια ύπνου : Αυτή η προσωρινή κατάρρευση ενός αεραγωγού διακόπτει την αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου και έχει συνδεθεί με υπέρταση και αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής.

: Αυτή η προσωρινή κατάρρευση ενός αεραγωγού διακόπτει την αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου και έχει συνδεθεί με υπέρταση και αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Δυσκολία επίτευξης, ή διατήρησης στύσης : Αν και οι άνδρες συχνά δεν συνδέουν την στυτική δυσλειτουργία με την καρδιά, μπορεί να είναι ένα πολύ πρώιμο σημάδι αρτηριακής βλάβης. “Ένα πρόβλημα με τα αιμοφόρα αγγεία σε μια περιοχή του σώματος μπορεί να σχετίζεται με προβλήματα αιμοφόρων αγγείων σε μια άλλη περιοχή”, λέει ο δρ. Joshi.

: Αν και οι άνδρες συχνά δεν συνδέουν την στυτική δυσλειτουργία με την καρδιά, μπορεί να είναι ένα πολύ πρώιμο σημάδι αρτηριακής βλάβης. “Ένα πρόβλημα με τα αιμοφόρα αγγεία σε μια περιοχή του σώματος μπορεί να σχετίζεται με προβλήματα αιμοφόρων αγγείων σε μια άλλη περιοχή”, λέει ο δρ. Joshi. Κράμπες, πόνος ή μούδιασμα στις γάμπες όταν περπατάτε: Αυτού του είδους ο πόνος στα πόδια, ο οποίος γίνεται αισθητός όταν ασκείστε και σταματά όταν σταματάτε την άσκηση, μπορεί να είναι σημάδι περιφερικής αγγειακής νόσου, μιας διαταραχής του κυκλοφορικού. Τα άτομα με περιφερική αγγειακή νόσο συχνά έχουν αθηροσκλήρωση, δηλαδή συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες.

Μετάφραση: iatropedia.gr / Πηγή: https://www.hopkinsmedicine.org