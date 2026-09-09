Κεραμική αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου (Hip Resurfacing) – Πρωτοποριακή τεχνική για την αρθρίτιδα του ισχίου σε νεότερης ηλικίας ασθενείς

Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου προσβάλει ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών μετά την ηλικία των 60-65 ετών (περίπου 10%), ωστόσο αφορά και μικρότερες ηλικίες στα πλαίσια κληρονομικών, μετατραυματικών ή ρευματικών παθήσεων.

Η μέχρι στιγμής χειρουργική αντιμετώπιση είναι με ολική αρθροπλαστική ισχίου με σύγχρονες τεχνικές εμφύτευσης (ελάχιστη επεμβατικότητα – ρομποτικά).

Μία νέα πρωτοποριακή τεχνική, η αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου HRAA (Hip Resurfacing Anterior Approach) με κεραμικά υλικά, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2026 για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η καινοτόμος τεχνική HRAA ceramic on ceramic εφαρμόσθηκε από τον εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό Αθανάσιο Κουκάκη, Διευθυντή τμήματος ρομποτικής αρθροπλαστικής γόνατος και ισχίου και την ομάδα του στην κλινική Metropolitan General σε σειρά ασθενών ηλικίας από 40 έως 65 ετών που έπασχαν από προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα του ισχίου.

Κουκάκης Αθανάσιος, ορθοπαιδικός Xειρουργός γόνατος και ισχίου

Η αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου HRAA συνίσταται στην διατήρηση της κεφαλής του μηριαίου οστού (σε αντίθεση με την ολική αρθροπλαστική ισχίου που αυτή αφαιρείται) και στην επικάλυψη της με κεραμικό κέλυφος τελευταίας τεχνολογίας που αρθρούται με αντίστοιχο κεραμικό ένθεμα της κοτύλης.

Ενδείξεις

H τεχνική απευθύνεται σε δραστήριους άνδρες και γυναίκες ασθενείς νεότερης ηλικίας (ακόμα και με αθλητικές δραστηριότητες) συνήθως κάτω των 65 ετών

Αντενδείξεις

Δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με προχωρημένη οστεοπόρωση ή σε ασθενείς με έντονα δυσπλαστικά ισχία.

Πλεονεκτήματα

1) Διατηρείται η κεφαλή του μηριαίου οστού, με την τοποθέτηση πολύ χαμηλότερου προφίλ υλικού (κεραμικό κέλυφος αντί για ολόκληρο στυλεό τιτανίου). Με τον τρόπο αυτό διατηρείται υπολειπόμενο οστούν (bone preserving τεχνική) για μεταγενέστερο χειρουργείο αναθεώρησης (revision) πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για νέους ασθενείς.

2) Δεν υπάρχουν προβλήματα από τα ιόντα μετάλλου που παρουσιάζονταν στις παλαιού τύπου αρθροπλαστικές επιφανείας metal on metal. Το νέο υλικό είναι κεραμικό νέας τεχνολογίας με μηδενικό ποσοστό φθοράς

3) Γρήγορη αποκατάσταση του ασθενή με παραμονή στην κλινική 1-2 ημέρες και εφαρμογή fast track πρωτοκόλλων κινητοποίησης.

4) Κίνηση του ασθενούς και λειτουργία του ισχίου πολύ κοντά στη φυσιολογική.

5) Εμφύτευση του υλικού με τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας (ενδείκνυται η πρόσθια προσπέλαση).

6) Μικρότερος κίνδυνος εξαρθρήματος σε σχέση με την ολική αρθροπλαστική ισχίου

Μειονεκτήματα

1) Υψηλό κόστος εμφυτεύσιμου υλικού.

2) Απαιτείται εξειδίκευση του ορθοπαιδικού χειρουργού λόγω αυξημένης τεχνικής δυσκολίας.

Η αρθροπλαστική επιφανείας του ισχίου ceramic on ceramic εφαρμόζεται εδώ και 7 χρόνια σε εξειδικευμένα κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Βέλγιο με πολύ καλά αποτελέσματα και έχει αντικαταστήσει την προγενέστερη αρθροπλαστική επιφανείας με μεταλλικά εμφυτεύσιμα υλικά.

Η Ελλάδα πλέον είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που ξεκίνησε η εφαρμογή της μεθόδου με την ονομασία HRAA (Hip Resurfacing Anterior Approach)