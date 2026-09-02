Κοιλιοκήλες: Η σύγχρονη χειρουργική που μειώνει τον πόνο και επιταχύνει την επιστροφή στην καθημερινότητα

Η εξέλιξη της χειρουργικής επιστήμης προσφέρει πλέον λύσεις που ελαχιστοποιούν την ταλαιπωρία του ασθενούς που υποβάλλεται σε επέμβαση για την αντιμετώπιση κήλης κοιλιακού τοιχώματος, διασφαλίζοντας ένα εξαιρετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

«Στο πλαίσιο αυτό, η αντιμετώπιση των παθήσεων του κοιλιακού τοιχώματος έχει περάσει σε μια νέα εποχή, με την εφαρμογή τεχνικών που συνδυάζουν την απόλυτη ασφάλεια με την άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα», επισημαίνει ο κ.Θωμάς Διαμαντής, Διευθυντής Γ. Χειρουργός Metropolitan Hospital.

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Η ανάγκη για σύγχρονη αντιμετώπιση των κοιλιοκηλών

Η επιστήμη εξελίσσεται διαρκώς προς όφελος του ανθρώπου, και στο Metropolitan Hospital αξιοποιείται η σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική τεχνική e-TEP για την αντιμετώπιση που χρειάζονται οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος.

Οι κήλες αυτές συγκαταλέγονται στις συχνότερες χειρουργικές παθήσεις, με εκατομμύρια επεμβάσεων ανά τον κόσμο κάθε χρόνο.

Παράλληλα, οι παθήσεις αυτές απαιτούν χειρουργική επέμβαση, καθώς δεν υπάρχει κάποια φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπισή τους, ενώ το πρόβλημα επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου.

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Πώς λειτουργεί η μέθοδος e-TEP και τα οφέλη της;

«Η πρωτοποριακή τεχνική e-TEP για την εξωπεριτοναϊκή ρομποτική και λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκηλών αξιοποιείται για την αντιμετώπιση των παθήσεων του κοιλιακού τοιχώματος, όπως η βουβωνοκήλη και η ομφαλοκήλη.

Η μέθοδος αυτή, μέσω της δημιουργίας ενός ειδικού χώρου μεταξύ της κήλης και του κοιλιακού τοιχώματος, καθιστά εφικτή την τοποθέτηση ενός πλέγματος εκτός της κοιλιακής κοιλότητας.

Ταυτόχρονα, η σύγχρονη αυτή μέθοδος οδηγεί σε σημαντική μείωση της αιμορραγίας, ενώ εξασφαλίζει ότι πρακτικά δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος, προσφέροντας μια πολύ πιο εύκολη μετεγχειρητική πορεία και μειωμένο κίνδυνο ανεπιθύμητων επιπλοκών.

Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρονται στον ασθενή αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και ταχύτερη ανάρρωση», εξηγεί.

Η πρωτοπορία του Metropolitan Hospital

Η χειρουργική ομάδα του Metropolitan Hospital ήταν η πρώτη που ξεκίνησε τέτοιες επεμβάσεις με αυτή την τεχνική πριν από 6-7 χρόνια, και άνοιξε τον δρόμο και για άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς οι ασθενείς τις προτιμούν για το σύνολο των πλεονεκτημάτων που τις συνοδεύουν.

Η πρωτοποριακή μέθοδος e-TEP που χρησιμοποιείται, συνεπάγεται ελάχιστο πόνο, ελάχιστες ώρες παραμονής του ασθενούς στο νοσοκομείο και αποχώρηση την επόμενη μέρα.

Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται μείωση των επιπλοκών και των υποτροπών που παρατηρούνταν σε προηγούμενα χειρουργεία, καθώς αποφεύγονται πλήρως οι αστοχίες των παλαιότερων τεχνικών.

Η μεγάλη εμπειρία που έχει αποκτήσει η ιατρική ομάδα οδηγεί στη σταθερή ιατρική σύσταση για την έγκαιρη προγραμματισμένη αντιμετώπιση αυτής της τόσο συχνής πάθησης. \Η αποφυγή καθυστερήσεων στη χειρουργική αποκατάσταση κρίνεται απαραίτητη, καθώς η ταχύτερη δυνατή παρέμβαση διευκολύνει σημαντικά την εκτέλεση της επέμβασης.

«Η τεχνική e-TEP αποτελεί ένα ισχυρό όπλο στη σύγχρονη χειρουργική, μετατρέποντας την αντιμετώπιση μιας συχνής πάθησης σε μια διαδικασία σύντομη και ανώδυνη.

Η πολυετής εμπειρία των ειδικών του Metropolitan Hospital στην εφαρμογή της μεθόδου εγγυάται ότι η αποκατάσταση της κήλης γίνεται πλέον με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, εκμηδενίζοντας τον μετεγχειρητικό πόνο και επιτρέποντας στον ασθενή να επιστρέψει υγιής στις δραστηριότητές του μέσα σε ελάχιστο χρόνο», καταλήγει ο κ. Διαμαντής.

* Η Χειρουργική Κλινικήτου Metropolitan Hospital αποτελεί σημείο αναφοράς στην Ελλάδα και την Ευρώπη, διαθέτοντας δέκα υπερσύγχρονες αίθουσες με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και υψηλή αντιμικροβιακή προστασία που εκμηδενίζει τον κίνδυνο λοιμώξεων.

Με προηγμένα ψηφιακά συστήματα και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σε πλήρη ετοιμότητα 24/7 για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού, στην Κλινική προσφέρεται μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.