Καρκίνος στο πάγκρεας: Εγκρίθηκε φάρμακο που διπλασιάζει το προσδόκιμο ζωής ασθενών

Σε μια ιστορική απόφαση που ανοίγει νέους ορίζοντες για μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε μια καινοτόμο στοχευμένη θεραπεία για τον προχωρημένο καρκίνο στο πάγκρεας. Το νέο φάρμακο χορηγείται από το στόμα.

Το φάρμακο για το καρκίνο στο πάγκρεας λέγεται δαραξονρασίμπη (daraxonrasib) και θα διατεθεί στη χώρα με την εμπορική ονομασία Rasonque, ανακοίνωσε η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων & Φαρμάκων (FDA). Θα λαμβάνεται με μορφή δισκίου μία φορά την ημέρα.

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Η δαραξονρασίμπη δρα στοχεύοντας πολλαπλές μορφές μιας πρωτεΐνης, που ονομάζεται RAS. Η πρωτεΐνη αυτή παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων στους περισσότερους ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος. Σύμφωνα με την iatropedia.gr, το αδενοκαρκίνωμα είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου του παγκρέατος. Το φάρμακο προορίζεται για τους ενήλικες που έχουν ήδη μεταστάσεις και οι οποίοι:

Έχουν λάβει τουλάχιστον μία άλλη συστηματική θεραπεία (φάρμακα)

Δεν είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για πολλαπλή συστηματική θεραπεία

Υπολογίζεται ότι το 90% έως 95% των ασθενών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του παγκρέατος, έχουν παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα.

Ο καρκίνος του παγκρέατος αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό των νέων διαγνώσεων κακοηθών νόσων. Υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί στο περίπου 3,5% του συνόλου. Ωστόσο έχει δυσανάλογο μερίδιο στους θανάτους από καρκίνο: φθάνει στο 6,5%.

Το νέο φάρμακο είναι το πρώτο που εγκρίνεται για τον παγκρεατικό καρκίνο και στοχεύει την πρωτεΐνη RAS.

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Τι έδειξε μεγάλη μελέτη

Σε μεγάλη πολυκεντρική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 500 πάσχοντες από μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα, διαπιστώθηκε ότι το φάρμακο διπλασίασε την μέση επιβίωσή τους.

Από 6,7 μήνες που ήταν κατά μέσον όρο, έφθασε στους 13,2 μήνες. «Κατά μέσον όρο» σημαίνει ότι οι μισοί ασθενείς έζησαν περισσότερο από αυτό το χρονικό διάστημα και οι άλλοι μισοί λιγότερο.

Το νέο φάρμακο εγκρίθηκε με επιταχυμένες διαδικασίες στις ΗΠΑ. Τον περασμένο μήνα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) είχε ανακοινώσει ότι και αυτός θα επιταχύνει την αξιολόγησή του.