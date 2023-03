Οι αρουραίοι των υπονόμων μπορούν να κολλήσουν κορονοϊό – και με τη σειρά τους πιθανώς να τον μεταδώσουν στους ανθρώπους – αποκαλύπτει μια αμερικανική επιστημονική έρευνα στα τρωκτικά που ζουν στο δημοτικό αποχετευτικό σύστημα και σε άλλα μέρη της Νέας Υόρκης, όπως τα πάρκα.

Η έρευνα μάλιστα έδειξε ότι οι αρουραίοι μπορούν να μολυνθούν από όλες τις γνωστές παραλλαγές του κορονοϊού, τωρινές και παλαιότερες (Όμικρον, Άλφα, Δέλτα).

Οι αρουραίοι έχουν… σχεδόν καταλάβει τη Νέα Υόρκη. Στην μεγαλούπολη των ΗΠΑ εκτιμάται ότι ζουν περίπου 8 εκατομμύρια τέτοια τρωκτικά. Η παρουσία τους είναι έντονη και σε πολλές άλλες πόλεις και αστικές αμερικανικές κοινότητες.

Οι αρουραίοι αυτοί έχουν ουκ ολίγες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους και φαίνεται ότι πλέον μπορούν να κολλήσουν τον κορονοϊό και να τον μεταδώσουν στους ανθρώπους.

Είχαν προηγηθεί δύο μελέτες, μία στην Ευρώπη (Βέλγιο) και μία στην Ασία (Χονγκ Κονγκ), οι οποίες είχαν βρει ενδείξεις ότι οι αρουραίοι είναι δυνατό να μολυνθούν από τον κορονοϊό. Η νέα μεγαλύτερη αμερικανική έρευνα επιβεβαιώνει ότι αυτό έχει συμβεί με όλες τις παραλλαγές του ιού και συνεχίζει συνεπώς να ισχύει και στην περίπτωση της Όμικρον.

