Ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου στο Health Talks: Έρχεται το χάπι – επανάσταση για το αδυνάτισμα

Στο πρώτο επεισόδιο «Health Talks» του iatropedia για το 2026, η Γιάννα Σουλάκη υποδέχεται τον άνθρωπο που γνωρίζει τα πάντα για τα φάρμακα αδυνατίσματος. Ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Ελλάς και Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, μιλά για τη «φρενίτιδα» γύρω από τις νέες θεραπείες κατά της παχυσαρκίας και εξηγεί τα πάντα για το νέο χάπι της παχυσαρκίας και του διαβήτη, που έλαβε πρόσφατα έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) της Αμερικής.

Σε μια αποκαλυπτική συζήτηση, ο κ. Παπαδημητρίου εξηγεί πώς οι αγωνιστές GLP-1 μεταμορφώνονται από όπλο κατά του διαβήτη σε επανάσταση για τη διαχείριση του βάρους και προαναγγέλλει την έλευση της πρώτης πόσιμης GLP1 θεραπείας (χάπι) στην Ευρώπη εντός του 2026.

Παράλληλα, υπό την ιδιότητα του προέδρου του ΣΦΕΕ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας «ουραγό» τη χώρα στη στήριξη της καινοτομίας λόγω της καθηλωμένης φαρμακευτικής δαπάνης και του δυσβάσταχτου clawback.

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη του Ολύμπιου Παπαδημητρίου στο youtube και τη Γιάννα Σουλάκη:

Η επανάσταση στις θεραπείες κατά της παχυσαρκίας

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην παχυσαρκία, την οποία ο κ. Παπαδημητρίου χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη υγειονομική απειλή για τον δυτικό κόσμο».

Και εξηγεί τον μηχανισμό λειτουργίας του νέου φαρμάκου, που περιέχει τη γνωστή ουσία σεμαγλουτίδη -αλλά όχι στη συνήθη μορφή της ένεσης, αλλά σε μορφή απλού χαπιού, το οποίο λαμβάνεται σε ημερήσια βάση.

«Καταφέραμε μια πολύ σημαντική καινοτομία. Αναπτύξαμε μια τέτοια φαρμακοτεχνική μορφή που πλέον η ίδια ουσία που έχουμε σε ένεση να μπορεί να είναι διαθέσιμη σε χάπι, να μπορεί να περάσει από τη δοκιμασία του στομάχου… Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη καινοτομία από μόνη της γιατί αυτά τα πεπτίδια συνήθως δεν μπορούν να ληφθούν με αυτόν τον τρόπο», τονίζει ο κ. Παπαδημητρίου.

Ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου, αναφέρεται επίσης στα εξής θέματα:

Η εξέλιξη των GLP-1: Τα φάρμακα ξεκίνησαν για τον διαβήτη, αλλά η θετική τους επίδραση στο αδυνάτισμα οδήγησε σε νέες επίσημες ενδείξεις.

Το χάπι κατά της παχυσαρκίας: Η μεγάλη καινοτομία της Novo Nordisk είναι η μετατροπή της ενέσιμης ουσίας σε πόσιμη μορφή. Η αδειοδότηση στην Ευρώπη αναμένεται εντός του 2026.

Καρδιαγγειακή προστασία: Υπάρχει αποδεδειγμένη μείωση 20% του καρδιαγγειακού κινδύνου σε άτομα με εγκατεστημένη νόσο, ενώ αναμένονται ενδείξεις και για τη λιπώδη νόσο του ήπατος.

Ο κίνδυνος των social media: Ο κ. Παπαδημητρίου προειδοποιεί για τη λήψη φαρμάκων μέσω TikTok και τον κίνδυνο των ψευδεπίγραφων (πλαστών) φαρμάκων από το διαδίκτυο.

«Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η παχυσαρκία είναι μια σύγχρονη πανδημία. Είναι η μεγαλύτερη υγειονομική απειλή για τις σύγχρονες κοινωνίες αυτή τη στιγμή… Αξίζει να δει κανείς τα φάρμακα αυτά σαν εργαλεία για να διαχειριστεί το βάρος του και να αλλάξει τον τρόπο ζωής του και όχι σαν μια αγωγή στη λογική ότι παίρνω το φάρμακο και θα τρώω ό,τι να είναι», αναφέρει ο ίδιος.

Ολύμπιος Παπαδημητρίου για τα θεσμικά ζητήματα της φαρμακοβιομηχανίας και την επιβίωση της καινοτομίας

Περνώντας στο θεσμικό κομμάτι, αυτό των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών καινοτομίας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ανέλυσε το χάσμα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ στις επενδύσεις, εστιάζοντας στις ελληνικές παθογένειες.

Οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι οι εξής:

Υποχρηματοδότηση: Η φαρμακευτική δαπάνη παραμένει καθηλωμένη σε επίπεδα μνημονίων, παρά τη γήρανση του πληθυσμού.

Το παράδοξο των επιστροφών: Για τέταρτη συνεχή χρονιά, οι φαρμακευτικές εταιρείες καλύπτουν μέσω επιστροφών (clawback) μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης από ό,τι το ίδιο το κράτος.

Κίνδυνος πρόσβασης: Η σκληρή μεταχείριση της καινοτομίας μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή και μη έλευση νέων θεραπειών στην Ελλάδα.

«Στη χώρα μας είμαστε «ουραγοί» σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση της φαρμακευτικής καινοτομίας. Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν μια πολύ σκληρή μεταχείριση από την κυβέρνηση όσον αφορά την αποζημίωση των καινοτόμων φαρμάκων, κάτι που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Κι αυτό δυνητικά μπορεί να οδηγήσει είτε στο να μην έρχονται καθόλου κάποια φάρμακα, είτε να έρχονται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου και προσθέτει:

«Ουσιαστικά οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, μέσω των επιστροφών που κάνουν στην πολιτεία, βάζουν μεγαλύτερη δαπάνη από αυτή που βάζει το ίδιο το κράτος… Το θέμα είναι να ζήσω όσο γίνεται περισσότερο, με όσο γίνεται καλύτερη υγεία. Οπότε ως επένδυση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η δαπάνη στο φάρμακο και όχι ως κόστος», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ.

