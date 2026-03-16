Οσφυϊκή σπονδυλοδεσία: Εφαρμογή των πρωτοποριακών TOR Jigs στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου

Η οσφυϊκή σπονδυλοδεσία αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές επεμβάσεις της σύγχρονης νευροχειρουργικής, καθώς απαιτεί υψηλό βαθμό ακρίβειας στην τοποθέτηση των διαυχενικών βιδών και στη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης. Για τον λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται τεχνολογίες που ενισχύουν τη χειρουργική ακρίβεια και συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση του χειρουργικού αποτελέσματος. Μεταξύ αυτών, τα TOR jigs αναδεικνύονται σε μία από τις πλέον καινοτόμες λύσεις.

Στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, η ομάδα του Νευροχειρουργού κ. Νικόλαου Μεταξά εφάρμοσε για πρώτη φορά την προηγμένη αυτή τεχνική σε επέμβαση οσφυϊκής σπονδυλοδεσίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς μια νέα εποχή υψηλής ακρίβειας στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης.

Τι είναι τα TOR jigs;

Τα TOR jigs (Target-Oriented Referencing jigs) είναι ειδικά σχεδιασμένοι, τρισδιάστατα εκτυπωμένοι οδηγοί, εξατομικευμένοι για τον κάθε ασθενή. Δημιουργούνται βάσει προεγχειρητικής αξονικής τομογραφίας και εφαρμοσμένης τρισδιάστατης μοντελοποίησης με την χρήση ειδικού λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης.

Ουσιαστικά λειτουργούν ως «καλούπια», τα οποία εφαρμόζουν με απόλυτη ακρίβεια στα οστικά στοιχεία του ασθενούς και καθοδηγούν τον χειρουργό στην τοποθέτηση των βιδών με συγκεκριμένη γωνία και βάθος.

Με τον τρόπο αυτό, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αποκλίσεων, ενώ παράλληλα προστατεύονται ζωτικές ανατομικές δομές.

Γιατί η χρήση των TOR jigs θεωρείται επαναστατική;

Μέχρι πρόσφατα, η τοποθέτηση των διαυχενικών βιδών βασιζόταν κυρίως στη χειρουργική εμπειρία, σε συνδυασμό με την ακτινολογική καθοδήγηση και τη νευροπλοήγηση. Παρότι οι τεχνικές αυτές είναι ασφαλείς, ενέχουν περιορισμούς που σχετίζονται είτε με την ανθρώπινη παράμετρο, είτε με την ανάγκη συχνής ακτινοσκόπησης.

Τα TOR jigs προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

Απόλυτη ακρίβεια στην τοποθέτηση των βιδών

Μείωση του χειρουργικού χρόνου

Ελαχιστοποίηση της έκθεσης στην ακτινοβολία για τον ασθενή και το ιατρικό προσωπικό

Λιγότερο τραυματική προσέγγιση

Βελτιωμένη μετεγχειρητική σταθερότητα

Επιπλέον, χάρη στον εξατομικευμένο σχεδιασμό τους, οι οδηγοί αυτοί μπορούν να προσαρμοστούν ακόμη και σε σύνθετες ή απαιτητικές ανατομικές παραλλαγές.

Η πρώτη εφαρμογή στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου

Η ομάδα του κ. Μεταξά προχώρησε στην πρώτη εφαρμογή της μεθόδου στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου με πλήρη επιτυχία, σε ασθενή με εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια και σπονδυλική αστάθεια με σοβαρή αποδιοργάνωση της αρχιτεκτονικής της σπονδυλικής στήλης.

Η προετοιμασία ξεκίνησε με λεπτομερή προεγχειρητική μελέτη και δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου της σπονδυλικής στήλης του ασθενούς.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, τα TOR jigs εφάρμοσαν «κουμπωτά» στα σπονδυλικά τόξα και καθοδήγησαν την τοποθέτηση των διαυχενικών βιδών με ακρίβεια που δύσκολα επιτυγχάνεται με άλλες τεχνικές. Το αποτέλεσμα ήταν η επίτευξη μιας εξαιρετικά σταθερής οσφυϊκής σπονδυλοδεσίας, με μειωμένη διάρκεια χειρουργείου και ελάχιστη απώλεια αίματος.

Ο ασθενής είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία και κινητοποιήθηκε ταχύτερα από το συνηθισμένο, επιβεβαιώνοντας τα σημαντικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει η συγκεκριμένη τεχνολογία.

Ένα βήμα προς το μέλλον της Νευροχειρουργικής

Η επιτυχής πρώτη εφαρμογή των TOR jigs από την ομάδα του κ. Μεταξά αποτελεί σημαντικό σταθμό για το Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου. Η ενσωμάτωση τέτοιων καινοτόμων τεχνολογιών αναδεικνύει το Κέντρο σε μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες χειρουργικής σπονδυλικής στήλης.

Καθώς οι εξατομικευμένες λύσεις γίνονται ολοένα και πιο προσβάσιμες, η νευροχειρουργική εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου η ακρίβεια και η ασφάλεια ενισχύονται μέσα από τη χρήση δεδομένων, τρισδιάστατης μοντελοποίησης και 3D καθοδήγησης, με τελικό στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Γράφει ο κ. Νικόλαος Μεταξάς, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Π. Φαλήρου

