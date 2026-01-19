PET-CT: Η εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα στη σύγχρονη Ογκολογία

Για τη ραγδαία εξέλιξη της PET-CT και τον καθοριστικό της ρόλο στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου μίλησε στον Νίκο Ευαγγελάτο η Αικατερίνη Μαϊντά, Πυρηνικός Ιατρός, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής & του Τμήματος PET/CT στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, καθώς και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής PET/CT του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Η PET-CT συνδυάζει τη λειτουργική απεικόνιση των καρκινικών κυττάρων με την ακριβή ανατομική πληροφορία της αξονικής τομογραφίας, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για τη σταδιοποίηση, τον σχεδιασμό της θεραπείας και τον έλεγχο της ανταπόκρισης.

Τεχνολογία αιχμής και τεχνητή νοημοσύνη

Τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα PET-CT διαθέτουν αυξημένη ευαισθησία, επιτρέποντας την ανίχνευση πολύ μικρών βλαβών, ακόμα και λίγων χιλιοστών. Παράλληλα, μειώνεται σημαντικά ο χρόνος της εξέτασης και η δόση ακτινοβόλησης για τον ασθενή. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας, διορθώνει κινήσεις του σώματος και επιταχύνει την ανίχνευση παθολογικών εστιών, χωρίς να αντικαθιστά την ιατρική κρίση.

Νέα ραδιοφάρμακα και στοχευμένες θεραπείες

Πέρα από το κλασικό ραδιοφάρμακο FDG, η PET-CT αξιοποιεί πλέον νεότερα στοχευτικά ραδιοφάρμακα για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου, όπως τον καρκίνο του προστάτη, τους νευροενδοκρινείς όγκους και τους όγκους του εγκεφάλου. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει όχι μόνο ακριβέστερη διάγνωση, αλλά και απόλυτα στοχευτικές θεραπείες, όπου –όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται– «θεραπεύουμε αυτό που βλέπουμε και βλέπουμε αυτό που θεραπεύουμε».

Τι σημαίνει για τον ασθενή

Το όφελος της σύγχρονης PET-CT μεταφράζεται σε πρώιμη και αξιόπιστη διάγνωση, εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση και καλύτερη παρακολούθηση της νόσου, καθιστώντας την αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης Ογκολογίας.