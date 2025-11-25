Ποια είναι η αντιμετώπιση για την πάθηση που βάζει «σιωπηλή» τρικλοποδιά στις αγαπημένες μας συνήθειες;

Υπάρχουν σοβαρές και άκρως ενοχλητικές παθήσεις που μπορεί να μην απειλούν άμεσα τη ζωή ενός ασθενή, αλλά σίγουρα απειλούν την ποιότητα της ζωής του.

Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ) είναι μία από αυτές. Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο ζουν καθημερινά με πόνους, φουσκώματα, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, χωρίς να γνωρίζουν ότι υπάρχει όνομα για αυτό που τους συμβαίνει. Για πολλούς, οι απλές στιγμές, όπως ένα γεύμα σε εστιατόριο, ένα επαγγελματικό ραντεβού ή μια εκδρομή με καλούς φίλους μπορεί να μετατραπεί από διασκέδαση σε μία μόνιμη πηγή φόβου και αγωνίας.

Παρά το γεγονός ότι το ΣΕΕ αφορά περίπου το 25% του πληθυσμού σε κάποια στιγμή της ζωής, παραμένει μια διαταραχή υποδιαγνωσμένη. Το 69% των ασθενών δεν ζητά καμία βοήθεια, ενώ μόλις το 1% καταλήγει σε εξειδικευμένο γαστρεντερολόγο. Οι περισσότεροι ζουν υπομονετικά με τα συμπτώματα, χωρίς ουσιαστική καθοδήγηση. Αυτό σημαίνει ότι η ταλαιπωρία τους συνεχίζεται για χρόνια, ενώ η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή στρατηγική θα μπορούσαν να τους έχουν απαλλάξει από μεγάλο μέρος αυτής της επιβάρυνσης.

Η σωστή αντιμετώπιση είναι η λύση

Το ΣΕΕ δεν έχει μία οριστική θεραπεία. Οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι πολυπαραγοντική, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Οι αλλαγές στη διατροφή αποτελούν βασικό εργαλείο – αύξηση φυτικών ινών, αποφυγή τροφών που προκαλούν φούσκωμα ή διάρροια – ενώ η συστηματική άσκηση και η διαχείριση του άγχους μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ένταση των επεισοδίων.

Η φαρμακευτική αγωγή χρησιμοποιείται μόνο σε περιόδους έξαρσης. Σπασμολυτικά ή αντιδιαρροϊκά φάρμακα προσφέρουν πρόσκαιρη ανακούφιση, αλλά δεν αποτελούν μακροχρόνια λύση. Όσο για τα προβιοτικά, μέχρι σήμερα οι επιστημονικές μελέτες δεν έχουν αποδείξει με σαφήνεια την αποτελεσματικότητά τους. Έτσι, πολλοί ασθενείς βρίσκονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε περιοριστικές δίαιτες, προσωρινά φάρμακα και την αβεβαιότητα για το τι πραγματικά μπορεί να τους βοηθήσει.

Μια νέα προσέγγιση στη θεραπεία: το PROIBS®

Μέσα σε αυτό το κενό, η επιστήμη έρχεται να προτείνει νέες λύσεις. Το PROIBS®, ένα πιστοποιημένο ιατροτεχνολογικό προϊόν της Pharmaserve Hellas, σχεδιάστηκε ειδικά για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του ΣΕΕ. Η καινοτομία του βασίζεται στον δραστικό παράγοντα AVH 200, ένα φυτικό εκχύλισμα από φύλλα αλόης που συγκεντρώνει περισσότερες από 75 δραστικές ουσίες με ευεργετικές ιδιότητες.

Το προϊόν διατίθεται σε φακελίσκους σκόνης με ευχάριστη γεύση λεμονιού, προσφέροντας μια εύκολη και πρακτική λύση για καθημερινή χρήση. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι δρα γρήγορα: πολλοί ασθενείς βλέπουν βελτίωση μέσα στις πρώτες 7 έως 14 ημέρες. Επιπλέον, είναι κατάλληλο για όλες τις μορφές του ΣΕΕ – είτε αυτό εκδηλώνεται με διάρροια (IBS-D), είτε με δυσκοιλιότητα (IBS-C), είτε με εναλλαγή τους (IBS-M).

Η ασφάλειά του επιτρέπει τη μακροχρόνια χρήση, τόσο σε ενήλικες όσο και σε εφήβους άνω των 13 ετών. Με τη λήψη έως και δύο φακελίσκων την ημέρα, διαλυμένων σε νερό, οι ασθενείς μπορούν να εντάξουν την ανακούφιση ως μια απλή καθημερινή συνήθεια.

Ξανακερδίζοντας την καθημερινότητα μας

Η πραγματική αξία του PROIBS δεν βρίσκεται μόνο στη μείωση των σωματικών συμπτωμάτων, αλλά στην ψυχολογική ελευθερία που προσφέρει. Όταν ο ασθενής δεν χρειάζεται να ανησυχεί διαρκώς για το πότε θα νιώσει φούσκωμα, πότε θα αισθανθεί ότι πρέπει να πάει στην τουαλέτα ή πότε ο πόνος θα του χτυπήσει την πόρτα για άλλη μία φορά, τότε μπορεί ξανά να ζήσει με λιγότερους περιορισμούς.

Η κοινωνική ζωή βελτιώνεται, οι καθημερινές συνήθειες αποκτούν και πάλι ευχαρίστηση, και η αυτοπεποίθηση επανέρχεται. Το ΣΕΕ μπορεί να μην εξαφανίζεται, αλλά η διαχείρισή του γίνεται πλέον εφικτή, με τρόπο που επαναφέρει την ισορροπία στην καθημερινότητα.

Το PROIBS® έρχεται έτσι να καλύψει ένα πραγματικό κενό στη φροντίδα των ασθενών με ΣΕΕ: μια ασφαλή, φυσική και αποτελεσματική λύση για να ξανακερδίσουν την ποιότητα ζωής που τους αξίζει.

Top of Form

Οδηγίες χρήσης PROIBS, 10/2024

Palsson OS, Whitehead W, Tornblom H, Sperber AD, Simren M. Prevalence of Rome IV Functional Bowel Disorders Among Adults in the United States, Canada, and the United Kingdom. Gastroenterology. 2020;158(5):1262-73 e3

Spiller R, Aziz Q, Creed F, Emmanuel A, Houghton L, Hungin P, et al. Guidelines on the irritable bowel syndrome: mechanisms and practical management. Gut. 2007;56(12):1770-98

STAOP 2.0, The Follow – up, Έρευνα καταναλωτών με 115 συμμετέχοντες (2017).

Το PROIBS® δεν περιέχει λακτόζη, σόγια, γλουτένη, ίχνη αβγού και ξηρών καρπών, ενώ είναι κατάλληλο και ασφαλές για καθημερινή, μακροχρόνια χρήση, τόσο στους ενήλικες, όσο και σε παιδιά άνω των 13 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Σ.Ε.Ε., επισκεφθείτε το www.proibs.gr