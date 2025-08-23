Τα σημάδια ότι έχετε έλλειψη βιταμίνης D – Οι τροφές για να καλύψετε τις ημερήσιες ανάγκες σας

Η βιταμίνη D, που είναι ευρέως γνωστή και ως «βιταμίνη του ήλιου», παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των οστών, του ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήματος.

Παρ’ όλο που το σώμα μας μπορεί να συνθέσει την βιταμίνη D από την χοληστερόλη, μέσω της άμεσης έκθεσης του δέρματος στον ήλιο, όμως, αρκετά άτομα έχουν έλλειψη, χωρίς καν να το γνωρίζουν, δεδομένου ότι τα συμπτώματα είναι ανεπαίσθητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με αναφορές, υπολογίζεται ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης στο αίμα τους.

Δείτε τα προειδοποιητικά σημάδια που δείχνουν ότι έχετε ανεπάρκεια της βιταμίνης D και ποιες τροφές μπορείτε να καταναλώνετε για την αύξηση της.

Kόπωση και αδυναμία

Σε περίπτωση που νιώθετε συνεχώς κουρασμένοι, παρ’ όλο που κοιμάστε αρκετά, ίσως η αιτία να είναι η έλλειψη βιταμίνης D. Η συγκεκριμένη βιταμίνη συμβάλλει στην τόνωση της ενέργειας και την καλή λειτουργία των μυών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συχνές λοιμώξεις

Η βιταμίνη D βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Αν αρρωσταίνετε συχνά, (κρυολογήματα, λοιμώξεις), τότε, ο οργανισμός σας, σας προειδοποιεί ότι πιθανότητα έχετε ανεπάρκεια βιταμίνης D.

Πόνοι στις αρθρώσεις

Η βιταμίνη D βοηθά στην απορρόφηση του ασβεστίου και στη διατήρηση της υγείας των οστών. Η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει πόνους στις αρθρώσεις, αυξάνοντας το ενδεχόμενο πτώσεων και τραυματισμών.

Πεσμένη διάθεση

Η βιταμίνη D σχετίζεται με τη ρύθμιση των νευροδιαβιβαστών που επηρεάζουν τη διάθεση, όπως η σεροτονίνη. Σύμφωνα με έρευνες, τα άτομα με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D εμφανίζουν συχνά συμπτώματα κατάθλιψης ή ευερεθιστότητα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του χειμώνα.

Αργή επούλωση πληγών

Η αργή επούλωση τραυμάτων μπορεί να είναι σημάδι χαμηλής βιταμίνης D. Η βιταμίνη παίζει κομβικό ρόλο ρόλο στην ανάπτυξη των ιστών. Αν παρατηρήστε ότι πληγές ή κοψίματα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επουλωθούν, από το συνηθισμένο, τότε, πρέπει να ελέγξετε τα επίπεδα της βιταμίνης στον οργανισμό σας.

Απώλεια μαλλιών

Σύμφωνα με έρευνες, η γυροειδής αλωπεκία μπορεί να αποτελεί ένδειξη ανεπάρκειας βιταμίνης D, οδηγώντας στην αραίωση και την απώλεια μαλλιών.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D

Ο καλύτερος τρόπος για να αυξήσετε τα επίπεδα της βιταμίνης D στον οργανισμό σας είναι η φυσική έκθεση το σώματος σας στο φως του ήλιου, οπότε φροντίστε να πηγαίνετε καθημερινά μια βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς σας.

Σε γενικές γραμμές, η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης D είναι: 600 IU για όλα τα άτομα ηλικίας 1-70 ετών, 400 IU για παιδιά ηλικίας κάτω του 1 έτους και 800 IU για ενήλικες, άνω των 70 ετών.

Υπάρχουν και ορισμένες τροφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να καλύψετε τις ημερήσιες ανάγκες σας.

Μία από τις πιο γνωστές φυσικές πηγές βιταμίνης D είναι τα λιπαρά ψάρια. Ο σολομός, η σαρδέλα, ο τόνος και το σκουμπρί περιέχουν υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης D.

Μια ακόμα σημαντική πηγή είναι το μουρουνέλαιο, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τα φαρμακεία με την μορφή συμπληρώματος. Ο κρόκος των αυγών περιέχει καλή ποσότητα βιταμίνης D, ειδικά αν οι κότες είναι ελευθέρας βοσκής, ωστόσο, σε μικρότερο ποσοστό σε σύγκριση με τα ψάρια.

Επιπλέον, κάποια είδη μανιταριών, που εκτίθενται σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV), μπορεί επίσης να περιέχουν μεγάλες ποσότητες βιταμίνης D.

Τέλος, ορισμένα προϊόντα του εμπορίου (π.χ. γάλα, δημητριακά και χυμοί) εμπλουτίζονται με βιταμίνη D για την ενίσχυση της διατροφικής τους αξίας.