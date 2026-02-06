Τα σημεία του σπιτιού όπου «κρύβεται» η τοξική μούχλα και τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Η έκθεση σε τοξική μούχλα μπορεί να έχει συνέπειες που διαρκούν δεκαετίες για τους πνεύμονες, σύμφωνα με νέα ανησυχητικά επιστημονικά δεδομένα που δημοσιεύτηκαν σε πρόσφατες έρευνες.

Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ διαπίστωσε ότι η έκθεση στη μούχλα κατά την παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των πνευμόνων ακόμη και μέχρι και την ενήλικη ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας μελέτης «Children of the 90s», οι επιστήμονες παρακολούθησαν παιδιά για περισσότερα από 30 χρόνια και διαπίστωσαν ότι, δέκα χρόνια μετά την έκθεση στη μούχλα στην ηλικία των 15 ετών, οι συμμετέχοντες εμφάνιζαν κατά μέσο όρο 5% μειωμένη πνευμονική λειτουργία.

Η διαβίωση σε κατοικίες με μούχλα είναι γνωστό ότι συνδέεται με πληθώρα προβλημάτων υγείας, όπως αναπνευστικές λοιμώξεις (συμπεριλαμβανομένης της ασπεργίλλωσης), άσθμα και αλλεργίες. Η μούχλα – ένας μικροσκοπικός μύκητας – προκαλεί αυτές τις παθήσεις απελευθερώνοντας χιλιάδες τοξικά σωματίδια στον αέρα.

Ενδείξεις ότι κάποιος μπορεί να επηρεάζεται από τη μούχλα στο σπίτι περιλαμβάνουν επίμονο βήχα, συριγμό ή αίσθημα δύσπνοιας. Άλλα συμπτώματα είναι η επιδείνωση του άσθματος και γενικότερα των αναπνευστικών παθήσεων που σχετίζονται με φλεγμονή των αεραγωγών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δρ Ρακέλ Γκρανέλ, μία εκ των συγγραφέων της μελέτης του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, επισημαίνει ότι υπάρχουν πρακτικά βήματα που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης μούχλας στο σπίτι. Όπως τόνισε, «ο βασικός κανόνας είναι ότι κάθε μούχλα που μπορείτε να μυρίσετε είναι σοβαρή – δεν πρέπει ποτέ να φτάνει σε αυτό το στάδιο».

Εξαερισμός ως μέτρο πρόληψης

Η σωστή και τακτική διαδικασία εξαερισμού θεωρείται το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης, με ιδιαίτερη έμφαση στο άνοιγμα των παραθύρων στην κουζίνα και το μπάνιο.

Παράλληλα, οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγεται το στέγνωμα ρούχων σε εσωτερικούς χώρους ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, να αφήνονται αποστάσεις μεταξύ των ρούχων και να χρησιμοποιούνται αφυγραντήρες στον συγκεκριμένο χώρο.

Οι ηλεκτρικές συσκευές της κουζίνας, όπως τα πλυντήρια πιάτων, τα ψυγεία και οι φούρνοι μικροκυμάτων, θεωρούνται «εστίες υψηλού κινδύνου» για ανάπτυξη μούχλας, λόγω της συνεχούς υγρασίας. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη περίπτωση της Σαγέν Σίλβα, μητέρας δύο παιδιών, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο του νεφρού και αργότερα διαπίστωσε ότι είχε εκτεθεί σε υψηλά επίπεδα τοξινών από μούχλα που είχε αναπτυχθεί σε παγομηχανή στο σπίτι της.

Εξετάσεις αποκάλυψαν ότι στο σώμα της υπήρχαν δεκαπλάσια από τα φυσιολογικά επίπεδα ωχρατοξίνης, μιας τοξίνης που παράγεται από συγκεκριμένα είδη μούχλας, όπως ο Aspergillus και ο Penicillium, και έχει συσχετιστεί με βλάβες οργάνων και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Εστίες μόλυνσης

Σύμφωνα με ειδικούς επιθεωρητές, η μούχλα δεν περιορίζεται μόνο στην κουζίνα. Μπάνια, σοφίτες, υπόγεια, πλυντήρια και ακόμη και ξύλινα δάπεδα μπορούν να αποτελέσουν εστίες ανάπτυξης, ειδικά σε χώρους με κακό εξαερισμό και αυξημένη υγρασία. Μάλιστα, η μούχλα μπορεί να αρχίσει να αναπτύσσεται μέσα σε μία ή δύο ημέρες, αν και τα εμφανή σημάδια μπορεί να καθυστερήσουν εβδομάδες ή και μήνες.

Οι σπόροι της μούχλας έχουν αποδειχθεί ότι προκαλούν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στο 5% έως 10% του πληθυσμού, με συμπτώματα όπως ρινική συμφόρηση, πονόλαιμο, βήχα, συριγμό, ερεθισμό στα μάτια και δερματικά εξανθήματα.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη θεωρείται η λεγόμενη «μαύρη μούχλα», η οποία παράγει μυκοτοξίνες που, με επαναλαμβανόμενη εισπνοή, μπορούν να προκαλέσουν γνωστικές διαταραχές, μεταβολές στη διάθεση, συμπτώματα τύπου άσθματος, πονοκεφάλους, μυϊκούς πόνους και αυτοάνοσες αντιδράσεις.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι σε μικρής έκτασης εστίες μούχλας μπορεί να βοηθήσει ο καθαρισμός με νερό και απορρυπαντικό, σε συνδυασμό με αφυγραντήρες και ανεμιστήρες. Ωστόσο, όταν η προσβεβλημένη επιφάνεια είναι μεγάλη, η παρέμβαση εξειδικευμένων επαγγελματιών θεωρείται απαραίτητη, καθώς η μούχλα συχνά αναπτύσσεται κρυφά πίσω από τοίχους, δάπεδα και μονωτικά υλικά.