Βρεφικά γάλατα: Η Ευρώπη μείωσε στο ήμισυ το επιτρεπόμενο όριο επικίνδυνης τοξίνης – Νέες ανακλήσεις προϊόντων

Η Γαλλία ανέμενε την απόφαση αυτή και ήδη από την Παρασκευή το βράδυ το υπουργείο Γεωργίας της χώρας είχε ανακοινώσει ότι μειώνει το επιτρεπόμενο όριο της κερεουλίδης στα βρεφικά γάλατα
Βρεφικό γάλα

Μειώθηκε στο ήμισυ το επιτρεπόμενο όριο της τοξίνης κερεουλίδη που περιέχεται στα βρεφικά γάλατα έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια Τροφίμων. Ως αποτέλεσμα κάποιες γαλλικές να προχωρήσουν σε επιπλέον ανακλήσεις προϊόντων τους.

Η κερεουλίδη, μια τοξίνη που προκαλεί εμετό και διάρροια, εντοπίστηκε σε συστατικά τα οποία παρέχει κινέζικο εργοστάσιο σε μεγάλες εταιρείες που παράγουν βρεφικά γάλατα, μεταξύ των οποίων η Nestle, η Danone και η Lactalis.

Λόγω του εντοπισμού της τοξίνης αυτής σε βρεφικά γάλατα έχουν γίνει ανακλήσεις προϊόντων σε δεκάδες χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την EFSA να γνωμοδοτήσει για το ασφαλές επιτρεπόμενο όριο προκειμένου κυβερνήσεις και παραγωγοί να έχουν έναν αξιόπιστο οδηγό.

Η EFSA πρότεινε νέο όριο «το 0,014 μικρογραμμάριο ανά κιλό βάρους του βρέφους», σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

Η Γαλλία ανέμενε την απόφαση αυτή και ήδη από την Παρασκευή το βράδυ το υπουργείο Γεωργίας της χώρας είχε ανακοινώσει ότι μειώνει το επιτρεπόμενο όριο της κερεουλίδης στα βρεφικά γάλατα στο «0,014 μικρογραμμάριο ανά κιλό σωματικού βάρους, δηλαδή ενισχυμένο επίπεδο ασφαλείας σε σχέση με το μέχρι πρότινος όριο (0,03 μικρογραμμάριο ανά κιλό σωματικού βάρους)».

Άμεση συνέπεια της απόφασης αυτής δύο εταιρείες, η Popote και η Vitagermine, απέσυραν χθες το πρωί κάποια βρεφικά γάλατα.

Οι ανακλήσεις είχαν ξεκινήσει στα μέσα Δεκεμβρίου από τη Nestle και ακολούθησαν αντίστοιχες αποφάσεις από μεγάλες εταιρείες όπως η Danone και η Lactalis.

Η Nestle, που έκανε τις μαζικότερες ανακλήσεις, επεσήμανε ότι εφάρμοζε εξ αρχής πολιτική μηδενικής ανοχής στην παρουσία κερεουλίδης και τόνισε ότι απέσυρε όλα τα προϊόντα στα οποία εντοπίστηκε η τοξίνη, ακόμη και κάτω από το νέο επιτρεπόμενο όριο.

Η Danone και η Nestle χαιρέτισαν την απόφαση της EFSA, ενώ η Lactalis επεσήμανε ότι δεν θα προχωρήσει σε άλλες ανακλήσεις.

Το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας εκτίμησε ότι η κινεζική εταιρεία Cabio Biotech είναι αυτή που παράγει το έλαιο αραχιδονικού οξέος (ARA) το οποίο ευθύνεται για την παρουσία κερεουλίδης στα βρεφικά γάλατα.

Η Cabio Biotech δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχολιασμό εκτός των ωρών εργασίας.

Οι γνωμοδοτήσεις της EFSA δεν είναι νομικά δεσμευτικές, αλλά συνήθως οι χώρες της ΕΕ τις ακολουθούν όταν αποφασίζουν για την ανάκληση ή τον περιορισμό στις πωλήσεις προϊόντων.

