All Star ρεκόρ! Τα σημαντικά επιτεύγματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Ο 22χρονος γκαρντ/φόργουορντ κατάφερε με τους 30 πόντους που «φόρτωσε» το καλάθι της Δύσης, όχι μόνο να αναδειχθεί σε πρώτο σκόρερ της Ανατολής, αλλά να γίνει και ο πρώτος μη Αμερικανός παίκτης που ψηφίζεται βασικός στην «παρθενική» συμμετοχή σε All Star και τελειώνει με ρεκόρ παραγωγικότητας!

Παράλληλα, έγινε ο τρίτος παίκτης στην Ιστορία των All Star, μετά τον Τομ Σάμπερς (All Star 1987, 34π.), που πιάνει 30άρα στην πρώτη του συμμετοχή σε All Star ως βασικός, «πιάνοντας» στη δεύτερη θέση τον ανεπανάληπτο Τζούλιους Έρβινγκ (All Star 1977, 30π.).

Αναλυτικά οι παίκτες που ξεκίνησαν βασικοί στην πρώτη τους συμμετοχή σε All Star Game και είχαν πάνω από 20 πόντους:

ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΤΟΣ ΠΟΝΤΟΙ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ 2017 30

Άλεν Άιβερσον 2000 26

Ντέιλ Έλις 1989 27

Καρλ Μαλόουν 1988 22

Τομ Σάμπερς 1987 34

Τζέιμς Ουόρθι 1986 20

Γκους Ουίλιαμς 1982 22

Άντριαν Ντάντλεϊ 1980 23

Έντι Τζόνσον 1980 22

Τζούλιος Έρβινγκ 1977 30

Πολ Φουέστφαλ 1977 20

Ερλ Μονρό 1969 21

Ουάλτ Μπέλαμι 1962 23

Όσκαρ Ρόμπερτσον 1961 23

Ουίλτ Τσάμπερλεϊν 1960 23

Έλγκιν Μπέιλορ 1959 24

Εντ Μακόλεϊ 1951 20

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

