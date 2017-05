Ο Τότι `λύγισε`! Το `Ολίμπικο` έκλαψε για τον `αυτοκράτορα` του [vids]

Η λέξη “αποθέωση” σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις... κουμπώνει γάντι! Το παιχνίδι της Ρόμα είχε μόλις λήξη και είχε έρθει η στιγμή που περίμεναν όλοι αυτοί που γέμισαν το “Ολίμπικο”.

Ο μεγάλος αρχηγός της Ρόμα, Φραντσεσκό Τότι, έκανε τον γύρο του γηπέδου και χαιρέτησε τους 70.000 οπαδούς της αγαπημένης και μοναδικής του ομάδας. Όταν στάθηκε μπροστά τους, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του... φυσικά ούτε και ο κόσμος. Μεγάλοι και μικροί έκλαψαν για τον “αυτοκράτορα” τους...

Only Legends make everyone cry. What an emotional farewell to the Prince Of Rome! #Tottipic.twitter.com/iQPEinu73d