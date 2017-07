Ραγίζουν καρδιές! Έχασε τη `μάχη` ο μικρός Μπράντλεϊ [pics, vids]

Το μικρό.. αγγελούδι, ο Μπράντλει Λόουρι δεν βρίσκεται πια μαζί μας. Ο εξάχρονος συγκίνησε τους πάντες με τη μάχη του απέναντι στο νευροβλάστωμα (ασθένεια κατά την οποία σχηματίζονται καρκινικά κύτταρα στον νευρικό ιστό των επινεφριδίων, του θώρακος, του λαιμού ή του νωτιαίου μυελού), αλλά προπαντός με το θάρρος που όλοι έβλεπαν στα μάτια του...

The thoughts of all at #SAFC are with the Lowery family following this afternoon's sad news.#OneBradleyLowery



https://t.co/EtrhMlpbqt pic.twitter.com/MeYOey4d3v — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 7 Ιουλίου 2017

Everyone at Leeds United sends their condolences to the family of Bradley Lowery.



Rest in peace Bradley, you won't be forgotten. pic.twitter.com/aBl6ceXQC8 — Leeds United (@LUFC) 7 Ιουλίου 2017



Η κατάστασή του χειροτέρεψε τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα να τον... λυγίσει. Την είδηση έκανε η γνωστή η μητέρα του, μέσω των social Media, με ένα συγκινητικό μήνυμα...

My brave boy has went with the angels today 07/07/17 at 13:35, in mammy and daddies arms surrounded by his... https://t.co/AowNwemgh3 — Bradley Lowery (@Bradleysfight) 7 Ιουλίου 2017

“Το θαρραλέο αγόρι μου πήγε στους αγγέλους σήμερα (07/07/2017 στις 13.35) μέσα στα χέρια της μανούλας και του μπαμπάκα του και με την οικογένειά του στο πλευρό του.

Ήταν ο μικρός μας σουπερ-ήρωας κι έδωσε μεγάλο αγώνα αλλά τον χρειάζονταν κι αλλού.

Δεν υπάρχουν λόγια για να σας περιγράψω πόσο στεναχωρημένοι είμαστε

Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη και τα όμορφα λόγια σας.

Αναπαύσου μωρό μου και πέτα ψηλά μαζί με τους αγγέλους”, έγραψε.

Ο μικρός Μπράντλεϊ έγινε γνωστός στο χώρο του ποδοσφαίρου από την αγάπη του για την Σάντερλαντ, ενώ ο... ήρωας του ήταν ο Ζερμέν Ντεφόε. Μάλιστα η ομάδα του είχε ζητήσει να γίνει η επίσημη μασκότ της. Επίσης αγαπούσε πολύ και την εθνικλή αγγλίας, την οποία είχε συνοδεύσει στον αγωνιστικό χώρο σε κάποιες αναμέτρησεις...

Farewell to one of football's toughest little soldiers. RIP Bradley Lowery. One Bradley Lowery.

pic.twitter.com/Izs6gfptgX — E (@esheikh_) 7 Ιουλίου 2017