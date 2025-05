Τότεναμ: Η απονομή του τροπαίου και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Ποστέκογλου και των παικτών του

Η Τότεναμ του Άγγελου Ποστέκογλου πήρε τη νίκη με 1-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Europa League και είναι πλέον τροπαιούχος στη διοργάνωση, κατακτώντας ένα τίτλο για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια.

Μετά από ένα δραματικό τελικό στο Europa League, η Τότεναμ κράτησε μέχρι τέλους τη νίκη τίτλου κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με τη λήξη του αγώνα ο Άγγελος Ποστέκογλου και οι παίκτες του ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς μέσα στο γήπεδο “Σαν Μαμές” του Μπιλμπάο.

Ακολούθησε η απονομή του τροπαίου στην Τότεναμ, με τον αρχηγό Σον να σηκώνει την κούπα για την ομάδα του και τον Ελληνοαυστραλό προπονητή να γίνεται ο πρώτος Έλληνας που φοράει μετάλλιο νικητή σε ευρωπαϊκό τελικό.

THE FIRST TIME IN SEVENTEEN YEARS



A TROPHY FOR TOTTENHAM HOTSPUR AT LONG LAST pic.twitter.com/nnIv54vXip