Ο «προφήτης» Άγγελος Ποστέκογλου οδήγησε την Τότεναμ στη «γη της Επαγγελίας»

Η Τότεναμ κατέκτησε το τρόπαιο του Europa League μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Άγγελος Ποστέκογλου έγινε ο πρώτος Έλληνας -και ο πρώτος Αυστραλός- προπονητής που σηκώνει ευρωπαϊκή κούπα.

Σε μία θεωρητικά κακή σεζόν για την Τότεναμ, ο Άγγελος Ποστέκογλου κατάφερε να γίνει ήρωας για την ομάδα του, οδηγώντας την στον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της μετά από 41 ολόκληρα χρόνια, με την επικράτησή της κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Europa League.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός επιβεβαίωσε εν μέσω “σκληρής” κριτικής, ότι είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη και αναγκάζει την Τότεναμ να ξανασκεφτεί το μέλλον του στην ομάδα.

«Είμαι και Έλληνας, mate»

Μία δήλωση του Άγγελου Ποστέκογλου πριν το μεγάλο τελικό της Τότεναμ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά “είμαι και Έλληνας, mate (σ.σ. mate σημαίνει “φίλε” στην Αυστραλία)”, συγκίνησε όλους τους Έλληνες, αλλά έδειξε και ολόκληρη την κληρονομιά του Ελληνοαυστραλού προπονητή.

Γεννημένος στις 27 Αυγούστου του 1965 στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Άγγελος Ποστέκογλου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου ο πατέρας του Δημήτρης μετακόμισε μαζί με χιλιάδες ακόμη Έλληνες, αναζητώντας μία καλύτερη ζωή για τα παιδιά του. Παρόλα αυτά μεγάλωσε το γιο του ως Έλληνα της ομογένειας και του εμφύσησε την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, βάζοντας και στον ίδιο το… μικρόβιο του αθλήματος.

Ενός αθλήματος όμως, το οποίο είναι ελάχιστα δημοφιλές στην Αυστραλία. Στη χώρα του κρίκετ και του ράγκμπι, ο Άγγελος Ποστέκογλου αποφάσισε να “κυνηγήσει” τα όνειρά του στο ποδόσφαιρο, τιμώντας και τη μνήμη του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή όταν ακόμη ο ίδιος “πάλευε” να ξεχωρίσει στην επαγγελματική του καριέρα.

Big Ange Postecoglou here talking about his love for his dad, his family, his Greek and Australian heritage, and football…



The abuse this guy had taken at times has been simply obscene at times. He deserves to win this trophy as much as anyone.pic.twitter.com/LKIH7vzNkU — Football Confidential (@footballconfid1) May 20, 2025

Ο «Big Ange» της Αυστραλίας στην Παναχαϊκή

Ο Άγγελος Ποστέκογλου πραγματοποίησε μία αξιοσημείωτη ποδοσφαιρική καριέρα στην Αυστραλία, όπου αναδείχθηκε δύο φορές πρωταθλητής με την South Melbourne, ενώ έγινε και διεθνής με τα “καγκουρό”, αγωνιζόμενος τέσσερις φορές με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της δεύτερης πατρίδας του.

Η δημοφιλία του “εκτοξεύτηκε” όμως όταν αποφάσισε να ακολουθήσει τα… χνάρια του αγαπημένου του προπονητή και θρύλου του Παναθηναϊκού, Φέρεντς Πούσκας. Ο Άγγελος Ποστέκογλου πήρε τα “κλειδιά” της ομάδας που πέρασε 7 χρόνια ως αμυντικός, της South Melbourne και την οδήγησε σε δύο σερί πρωταθλήματα στην Αυστραλία, για να γίνει το πιο “καυτό” όνομα στη χώρα.

Κάπως έτσι βρέθηκε στις μικρές εθνικές ομάδες της Εθνικής Αυστραλίας, όπου όμως ένας δημόσιος καυγάς τον έφερε όχι μόνο εκτός της U20, αλλά και εκτός χώρας, για να κάνει ένα μικρό πέρασμα από την Παναχαϊκή το 2008. Στην Πάτρα δεν κατάφερε να βγάλει… άκρη και επέστρεψε άμεσα στην έτερη πατρίδα του, για να ξεχωρίσει ξανά με την Brisbane Roar. Με την ομάδα του να παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο, ο «Big Ange» – όπως έγινε το προσωνύμιό του- κατέκτησε έναν ακόμη τίτλο, ενώ μετά και από ένα πέρασμα από τη Melbourne Victory, του δόθηκε η ευκαιρία να γίνει ο πρώτος προπονητής στην εθνική ομάδα της Αυστραλίας.

Οδήγησε τα “καγκουρό” στο Μουντιάλ του 2014 και ένα χρόνο αργότερα κατέκτησε μαζί τους το AFC Asian Cup, αλλά αποφάσισε να αποχωρήσει από τον ομοσπονδιακό πάγκο, για να επιστρέψει σε σύλλογο, αυτή τη φορά στην Ιαπωνία και τους Yokohama F. Marinos.

2015: Son breaks down in tears after losing his first trophy of his career.



He lost Asian Cup, and Australia coach Ange Postecoglou consoled him after the match.



2025: Ange helps Son win his first trophy with Tottenham pic.twitter.com/SZncVkYOuX — KinG £ (@xKGx__) May 21, 2025

Η «υπόκλιση» του Γκουαρντιόλα που τον έφερε στο Νησί

Στους Yokohama F. Marinos, ο Άγγελος Ποστέκογλου εδραιώθηκε ως ο κορυφαίος προπονητής στην Ασία, καθώς κατέκτησε και εκεί το πρωτάθλημα, μετά από 15 χρόνια για την ομάδα του στην Ιαπωνία.

Το ποδόσφαιρο που “δίδαξε” μάλιστα, ανάγκασε ακόμη και τον Πεπ Γκουαρδιόλα να του “υποκλιθεί”. Σε μία περίοδο που η Μάντσεστερ Σίτι δεν είχε αντίπαλο στην Αγγλία, ο Άγγελος Ποστέκογλου είδε την ομάδα του να έχει 58% κατοχή κόντρα στους “Πολίτες” σε φιλικό παιχνίδι και ο Ισπανός τεχνικός τον αποθέωσε στις δηλώσεις του. “Η Yokohama σε κάποιες περιπτώσεις έπαιξε απίστευτο ποδόσφαιρο” , ανέφερε χαρακτηριστικά και έβαλε τον «Big Ange» στο… χάρτη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ήταν ουσιαστικά και ένας από τους λόγους που δέχθηκε την πρόταση της Σέλτικ να βρεθεί για πρώτη φορά ως προπονητής στο κορυφαίο ποδόσφαιρο της Ευρώπης, κάνοντας το… άλμα για το Νησί το 2021. Με τους ιστορικούς “Κέλτες” στη Σκωτία, ο Ποστέκογλου “σάρωσε” τα πάντα. Σε μία διετία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και δύο Λιγκ Καπ Σκωτίας, γεγονός που του έδωσε αμέσως το “εισιτήριο” για την Premier League.

‘I try not to judge Postecoglou on results!

‘I have a high opinion of him



Pep Guardiola still rates Ange Postecoglou despite Tottenham’s struggles this season



WATCH HERE: https://t.co/V9C2Xl2Xpm pic.twitter.com/nX0PtXqu38 — Hayters TV (@HaytersTV) February 25, 2025

H «προφητική» δήλωση και η… γη της Επαγγελίας

Η Τότεναμ του έδωσε τα… κλειδιά το περασμένο καλοκαίρι και το ξεκίνημα ήταν “μαγικό”. Η ομάδα ήταν αήττητη τους δύο πρώτους μήνες της σεζόν και ο Άγγελος Ποστέκογλου αναδείχθηκε δύο φορές προπονητής του μήνα στην Premier League, γνωρίζοντας την αποθέωση στο Νησί.

Η “τρελή” πορεία της Τότεναμ δεν είχε την αντίστοιχη συνέχεια μέχρι το τέλος της σεζόν, με αποτέλεσμα να μείνει τελικά εκτός πρώτης 4άδας στην Premier League, αλλά με το ρόστερ της ομάδας να είναι αποδυναμωμένο στην πρώτη αγωνιστική περίοδο μετά την αποχώρηση του Χάρι Κέιν, η 5η θέση και η έξοδος στην Ευρώπη θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία.

Μέσα σε λίγους μήνες όμως, ο Ελληνοαυστραλός προπονητής βρέθηκε από το ζενίθ στο ναδίρ, αφού η φετινή τραγική σεζόν της Τότεναμ στην Αγγλία (βρίσκεται στη 17η θέση), μετά και από μία σειρά τραυματισμούς, οδήγησε σε σκληρή κριτική εναντίον του και τον έφερε με το ένα… πόδι εκτός ομάδας. Ακόμη και “κλόουν” είδε να τον γράφουν στα βρετανικά Μέσα, αλλά ο ίδιος απάντησε μέσα στο γήπεδο.

“I will tell you one thing, irrespective of tomorrow, I’m not a clown and never will be.”



Ange Postecoglou responds to a report that he would be a ‘hero or clown’ depending on the Europa League final result.



@tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/Lh0irPXe7O — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 20, 2025

Στην αρχή της σεζόν είχε δηλώσει ότι συνήθως στη δεύτερη χρονιά του σε μία ομάδα κατακτά έναν τίτλο και παρότι “λοιδορήθηκε” μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ της Αγγλίας (παρά τη νίκη στο πρώτο ματς με την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ), βρήκε τη… διέξοδο μέσα από το Europa League.

Η Τότεναμ κατέκτησε το τρόπαιο στον τελικό του Μπιλμπάο και η δήλωση του Άγγελου Ποστέκογλου αποδείχθηκε “προφητική”, με τον ίδιο να γράφει ιστορία για την Ελλάδα, την Αυστραλία, αλλά και την ομάδα του Λονδίνου. Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός οδήγησε την Τότεναμ στη… γη της Επαγγελίας, με την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της μετά από 41 ολόκληρα χρόνια και έγινε ο πρώτος Έλληνας και ο πρώτος Αυστραλός (αφού έχει και τα 2 διαβατήρια) προπονητής που σηκώνει “κούπα” σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι είναι… Μίδας του ποδοσφαίρου, έχοντας κατακτήσει τίτλους σχεδόν με κάθε ομάδα του, σώπασε τους επικριτές του και εδραίωσε τη θέση του ως προπονητής στην Ευρώπη, περιμένοντας πια να δει αν η Τότεναμ… τολμάει να απολύσει έναν προπονητή που έβαλε τέλος στην “ξηρασία” 17 ετών σε όλες τις διοργανώσεις και θα την έχει του χρόνου στο Champions League.