Αιματηρή επίθεση στο Ορλάντο! Τον απέλυσαν και σκότωσε τέσσερις υπαλλήλους [pics, vids]

Τέσσερις υπάλληλοι έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση στο Ορλάντο, όταν ένας άνδρας, ο οποίος, είχε απολυθεί, εισέβαλε στον χώρο και άρχισε να πυροβολεί και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Τα θύματα της αιματηρής επίθεσης είναι τρεις άνδρες και μία γυναίκα, ενώ επτά υπάλληλοι σώθηκαν.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των αρχών, ο δράστης είχε μαζί του ένα πιστόλι και ένα μαχαίρι.

«Το πρόσωπο αυτό ήταν ένας πρώην υπάλληλος της επιχείρησης που απολύθηκε τον Απρίλιο» δήλωσε ο Τζέρι Ντέμινγκς, σερίφης της κομητείας του Όραντζ.

Ο αξιωματικός επισήμανε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με τρομοκρατία.

«Ερευνούμε τώρα το τραγικό αυτό περιστατικό» ήταν το μήνυμα που ανήρτησε το γραφείο του σερίφη στο Twitter.



Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε μια βιομηχανική περιοχή όπου βρίσκονται πολλές αποθήκες στο Φορσάιθ Ρόουντ και το Χάνγκιν Μος Ρόουντ, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Η Shelley Adams μίλησε στην “Daily Mail' για τον διάλογο που είχε με την αδερφή της, Sheila McIntyre, η οποία εργάζεται στην επιχείρηση. Όπως είπε, της τηλεφώνησε από τις τουαλέτες πολύ ταραγμένη. “Το αφεντικό μου είναι νεκρό”.

Η Adams πρόσθεσε πως πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση με περίπου 10 εργαζόμενους.

Το περιστατικό έρχεται μια εβδομάδα πριν από την επέτειο της πολύνεκρης επίθεσης του Ομάρ Ματίν σε club της περιοχής που κόστιζε τη ζωή σε 49 ανθρώπους.

