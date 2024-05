Βρετανία: Συγκάλυψη έδειξε η έρευνα για το σκάνδαλο με το μολυσμένο αίμα – Πέθαναν 3.000 άνθρωποι

Ευθύνες στις βρετανικές Αρχές καταλογίζει η έρευνα για το σκάνδαλο του μολυσμένου αίματος που χορηγήθηκε σε ασθενείς και στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους στη Μεγάλη Βρετανία από τη δεκαετία του ’70 έως και εκείνη του ’90.

Το αποτέλεσμα της έρευνας για το σκάνδαλο του μολυσμένου αίματος δημοσιοποιήθηκε σήμερα κάνοντας λόγο για μια αλήθεια που συγκαλήφθηκε.

Επί είκοσι χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι που έπασχαν από αιμορροφιλία ή υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, μολύνθηκαν από τους ιούς της ηπατίτιδας C και του HIV, από το αίμα που τους μεταγγίστηκε.

«Το εύρος αυτού που συνέβη είναι τρομακτικό», σχολίασε στην έκθεση των 2.500 σελίδων ο πρώην δικαστής Μπράιαν Λάνγκσταφ, στον οποίο ανατέθηκε το 2018 η διεξαγωγή αυτής της τεράστιας δημόσιας έρευνας.

Χρειάστηκαν επτά χρόνια, καταθέσεις από χιλιάδες μάρτυρες και η μελέτη δεκάδων χιλιάδων εγγράφων για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αλήθεια «αποσιωπήθηκε επί δεκαετίες» και ότι το σκάνδαλο «θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί».

«Αυτή η καταστροφή δεν ήταν τυχαία. Οι μολύνσεις συνέβησαν επειδή οι αρμόδιοι –οι γιατροί, οι υπηρεσίες διαχείρισης του αίματος και οι διαδοχικές κυβερνήσεις– δεν έδωσαν προτεραιότητα στην ασφάλεια των ασθενών», τόνισε ο Λάνγκσταφ στην ανακοίνωσή του.

Λόγω έλλειψης αίματος, το δημόσιο σύστημα υγείας της Βρετανίας, το NHS, στράφηκε σε Αμερικανούς προμηθευτές οι οποίοι πλήρωναν τους αιμοδότες, μεταξύ αυτών ήταν κρατούμενοι σε φυλακές και μέλη άλλων ομάδων υψηλού κινδύνου. «Η αντίδραση των Αρχών απλώς επιδείνωσε την οδύνη των θυμάτων», πρόσθεσε ο δικαστής.

Andrew Evans, of Tainted Blood, said that infected blood victims and campaigners have been ‘gas-lit for generations’, adding that the findings of the public inquiry will finally bring an end to that.https://t.co/BJa2aEWZqX pic.twitter.com/EtsN47W44l