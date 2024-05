Ρωσία: Πρόστιμο σε νεαρό επειδή έβαψε τα μαλλιά του μπλε και κίτρινα, στα χρώματα της Ουκρανικής σημαίας

«Αλλεργία» προς οτιδήποτε θυμίζει Ουκρανία φαίνεται πως έχουν οι αρχές στη Ρωσία, ξεπερνώντας κάποιες φορές και τα όρια του παραλογισμού: νεαρός Ρώσος καταδικάστηκε να πληρώσει πρόστιμο 50.000 ρούβλια γιατί… είχε βάψει τα μαλλιά του μπλε και κίτρινα, που προσομοίαζαν δηλαδή με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Όπως μετέδωσε σήμερα 20/5/2024 το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Ρωσίας Mediazona, ο νεαρός καλείται να πληρώσει το πρόστιμο επειδή υπέπεσε στο αδίκημα της «δυσφήμισης» του ρωσικού στρατού. Πρόκειται για την πιο συνηθισμένη κατηγορία των ρωσικών αρχών εναντίον οποιουδήποτε υποπτεύονται πως δεν στηρίζει την εισβολή στην Ουκρανία.

Οι φωτογραφίες του Στανισλάβ Νετέσοφ που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν από κοντινή απόσταση τα μαλλιά του 25χρονου βαμμένα με βαθύ μπλε, πράσινο και κίτρινο χρώμα. Το μπλε και το κίτρινο είναι τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Ο Νετέσοφ κρίθηκε ένοχος στις 3 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου, χωρίς ωστόσο να ορίζεται τότε το πρόστιμο των 50.000 ρουβλίων (περίπου 553 δολαρίων).

Στο δικαστήριο, ο Νετέσοφ αρνήθηκε ότι το χρώμα των μαλλιών του είχε σκοπό μια δήλωση διαμαρτυρίας, λέγοντας ότι δεν υποστηρίζει ούτε την Ουκρανία ούτε τον ρωσικό στρατό, ανέφερε το Mediazona. Ο νεαρός είπε ότι βάφει τα μαλλιά του σε έντονα χρώματα εδώ και χρόνια.

Moscow resident Stas Netyosov was fined $550 over his hair color. The court found him guilty of “discrediting the Russian army.” The police wrote him up when Stas visited the station to report his stolen phone https://t.co/d3EV949Emi