Εκδηλώσεις προώθησης ελληνικών κρασιών σε ΗΠΑ και Καναδά, τον Μάιο

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) στον αμπελοοινικό τομέα, που υλοποιεί η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) για τις περιόδους 2017 και 2018, δεκάδες ετικέτες κρασιών (ΠΟΠ και ΠΓΕ) θα παρουσιαστούν, μέσω εκδηλώσεων, για επαγγελματίες του οινικού κλάδου, αλλά και για το καταναλωτικό κοινό, σε Μόντρεαλ, Τορόντο, Νέα Υόρκη, Σικάγο και Χιούστον.



Συνολικά θα γίνουν 7 εκδηλώσεις (5 για επαγγελματίες, 2 για καταναλωτές). Η πρώτη εξ αυτών θα πραγματοποιηθεί στο Μόντρεαλ στις 2 Μαΐου και θα περιλαμβάνει walk around tasting για τους επαγγελματίες της οινικής αγοράς και εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα στελέχη του SAQ. Θα ακολουθήσουν, στις 4 Μαΐου, οι εκδηλώσεις στο Τορόντο, μία επαγγελματική με εκπαιδευτικό σεμινάριο για δημοσιογράφους και εκπροσώπους της οινικής αγοράς του Οντάριο και μία καταναλωτική.



Στις 9 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι δύο εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη στο City Winery New York. Θα αποτελείται από walk around tasting το μεσημέρι για επαγγελματίες, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας θα γίνει η καταναλωτική εκδήλωση που θα συνδυάζει το κρασί με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Στις 11 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί walk around tasting για επαγγελματίες της οινικής αγοράς του Σικάγο, στο City Winery Chicago. Τελευταίος σταθμός στις 16 Μαΐου το Χιούστον, όπου θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό workshop και walk around tasting για επαγγελματίες της οινικής αγοράς του Χιούστον στο εστιατόριο Arthur Avenue.



Σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ότι η συστηματική και στοχευμένη προσπάθεια της ΕΔΟΑΟ και του κλάδου, μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού, για την βελτίωση της θέσης του ελληνικού κρασιού σε κρίσιμες αγορές, έχει αρχίσει ήδη να παράγει σημαντικά αποτελέσματα. Είναι ενδεικτικό ότι στην Βόρεια Αμερική, στη διάρκεια της πενταετίας από την έναρξη του προγράμματος, βάσει του σχεδιασμού (2011-2016), οι πωλήσεις του ελληνικού κρασιού, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σημείωσαν αύξηση σε αξία πάνω από 70%.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ