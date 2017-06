Μάντσεστερ: Συγκίνηση στην συναυλία της Αριάνα Γκράντε! Πλήθος κόσμου `νικάει` τον τρόμο [pics, vids]

Τα μέτρα ασφαλείας στο Emirates Old Trafford Cricket Ground είναι ιδαίτερα αυξημένα, ενώ το κλίμα είναι συγκινητικό. Στην συναυλία One Love Manchester, θα συμμετάσχει η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της ποπ Αριάνα Γκράντε στο τέλος της συναυλίας της οποίας σημειώθηκε η επίθεση αυτοκτονίας που προκάλεσε τον θάνατο 22 ανθρώπων και τον τραυματισμό 116 περίπου πριν δύο εβδομάδες.

???? | Here more pictures of Ariana and Miley Cyrus of today. #OneLoveManchester pic.twitter.com/3YocUTtJJ1 — Ariana Grande Update (@DailyArianaNews) June 4, 2017

Άλλοι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στη συναυλία είναι οι Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Pharrell Williams, αλλά και τα συγκροτήματα Take That και the Black Eyed Peas.

Καλεσμένα στην συναυλία είναι και τα θύματα της επίθεσης, τα οποία καταχειροκροτήθηκαν κατά την είσοδο τους από τους παρευρισκόμενους, με κάποια κορίτσια να μην αντέχουν και να ξεσπούν σε κλάματα.

music will ALWAYS unite us. we will not back down. #OneLoveManchester pic.twitter.com/TmAEdTzTQw — knuckles | 121 (@neckdeepmp3) June 4, 2017

music will ALWAYS unite us. we will not back down. #OneLoveManchester pic.twitter.com/TmAEdTzTQw — knuckles | 121 (@neckdeepmp3) June 4, 2017