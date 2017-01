Μεγάλη έκρηξη κοντά στα δικαστήρια στη Σμύρνη! Νεκροί 2 δράστες, 10 τραυματίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξερράγη παγιδευμένο αυτοκίνητο, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο παγιδευμένα αυτοκίνητα. Όπως μεταδίδει το CNN Turk, η έκρηξη έγινε στην είσοδο του πάρκινγκ που χρησιμοποιούν δικαστές και εισαγγελείς.

Terror attack on a court in izmir, Turkey, one terrorist killed, 1 still fighting, 3 civilian injured pic.twitter.com/B6TN59jFWo — Khalid Khan™ (@787StrikesBack) January 5, 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΚΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ

Στα social media κυκλοφορεί φωτογραφία με τον έναν από τους δύο δράστες που έχει πέσει νεκρός, ωστόσο η γνησιότητά της δεν έχει εξακριβωθεί.