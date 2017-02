Μπλεξίματα για την ΙΚΕΑ από κατάλογο που `εξαφάνισε` τις γυναίκες!

Το διαφημιστικό αυτό έντυπο, το πρώτο του είδους του, σχεδιάστηκε ειδικά για τα μέλη αυτής της κοινότητας, που αποτελεί περίπου το 10% του πληθυσμού του Ισραήλ και εφαρμόζει μια ιδιαίτερα αυστηρή εκδοχή του εβραϊκού νόμου.

Στον κατάλογο προβάλλονται ειδικά προϊόντα που θεωρείται ότι θα τους έθελγαν, όπως για παράδειγμα μεγάλες βιβλιοθήκες για την τοποθέτηση των ιερών βιβλίων, όπως ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet, η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ.

Το εξώφυλλο εικονίζει έναν υπερορθόδοξο να ξεφυλλίζει ένα βιβλίο μπροστά σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη γεμάτη ιερά βιβλία, ενώ δυο παιδιά παίζουν πάνω σε ένα χαλί.

For its ultra Orthodox customers, Ikea Israel has issued a catalogue from which images of women are entirely absent. https://t.co/Z3SWwA4Dsh pic.twitter.com/wpIhmOqQes