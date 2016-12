Πέθαναν τη Britney Spears!

Λίγες ώρες αφού έγινε γνωστός ο θάνατος του Τζόρτζ Μάικλ, ένας ακόμη θάνατος που σόκαρε τους λάτρεις της μουσικής, ένα tweet ήρθε να προκαλέσει αναστάτωση. «Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς σκοτώθηκε σε δυστύχημα. Θα σας πούμε περισσότερα σύντομα».

Το tweet εμφανίστηκε στον επίσημο λογαριασμό της Sony Music αλλά δεν ήταν αληθινό. Ήταν αποτέλεσμα της επίθεσης από χάκερ που δέχτηκε ο λογαριασμός της δισκογραφικής εταιρίας στο twitter. Είχε προηγηθεί ένα tweet που έγραφε μόνο RIP @britneyspears.

Το μήνυμα που ανακοίνωνε το... "θάνατο" της τραγουδίστριας συνόδευε το hashtag #RIPBritney (σ.σ. Rest In Preace – Αναπαύσου εν ειρήνη) και ένα emoticon που έκλαιγε. Δεν άργησε πολύ η Sony να καταλάβει πως είχε δεχτεί επίθεση, να εξαφανίσει το tweet και να ζητήσει συγγνώμη από τη Σπίαρς. Φυσικά η είδηση πως η Sony Music δέχτηκε επίθεση από χάκερς και... πέθανε τη Britney Spears έγινε viral και ακόμη και το CNN διέψευσε πως η γνωστή τραγουδίστρια είχε σκοτωθεί.

Britney Spears is alive and well, her rep tells CNN. It appears @SonyMusicGlobal erroneously tweeted her death. Sony rep says no comment