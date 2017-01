Πισώπλατη “μαχαιριά” Τραμπ σε Ερντογάν: Στέλνει τεθωρακισμένα στους Κούρδους

Την αποστολή των πρώτων αμερικανικών τεθωρακισμένων, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ανταρτών της συριακής αντιπολίτευσης, η οποία ελέγχεται από κουρδικές δυνάμεις, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων στη Βηρυττό.

Η εξέλιξη αυτή βέβαια, μόνο αδιάφορη δεν αφήνει την Τουρκία και τον Ερντογάν, που βλέπουν τους Κούρδους με τις εδαφικές αξιώσεις σε Ιράκ, Συρία αλλά και το εσωτερικό της ίδιας της Τουρκίας, να εξοπλίζονται με ακόμα πιο σύγχρονα μέσα.

Η αποστολή των τεθωρακισμένων στους Κούρδους της Συρίας, από την διοίκηση Τραμπ, εντάσσεται βέβαια στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά του Ισλαμικού Κράτους, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα χρησιμοποιηθούν και για... άλλες δραστηριότητες.