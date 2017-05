Συναγερμός στις Κάννες: Εκκένωσαν αίθουσα - Απειλή για βόμβα

Οι εκπρόσωποι των Αρχών είπαν στον Τύπο ότι υπήρξε προειδοποίηση για βόμβα σε ύποπτο πακέτο στην αίθουσα. Για αυτό και εκκένωσαν την αίθουσα ενώ λίγο αργότερα, ο κόσμος επέστρεψε μέσα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι υπήρξε μια τεράστια παρουσία αστυνομίας και ασφάλειας ενώ οι άνθρωποι άρχισαν να φεύγουν από τον κινηματογράφο. Ένας υπεύθυνος ασφαλείας δήλωσε στον THR ότι όλο αυτό προκλήθηκε από μια τσάντα που βρέθηκε στην αίθουσα και θεωρήθηκε ύποπτη.

There was a security scare at a press screening tonight in #Cannes https://t.co/Sq0hrzKXf9. They have now been given the all-clear.