Ρωσία: Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Αριόλ

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα Παρασκευή (23.05.25) κοντά στο χωριό Ναρίσκινο στην περιοχή Αριόλ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τα μέλη του πληρώματος του.

Όπως μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο το αρχηγείο της στρατιωτικής περιφέρειας της Μόσχας στη Ρωσία, η προκαταρκτική αιτία της συντριβής του ελικοπτέρου ήταν τεχνική βλάβη, αναφέρει το TASS.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Κλίτσκοφ δήλωσε μέσω του καναλιού του στο Telegram ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και ότι συνεργεία της πυροσβεστικής εργάζονται στο σημείο.

Αρχικές αναφορές που κοινοποιήθηκαν από το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 112 στο Telegram υποδήλωναν ότι η αιτία του συμβάντος ήταν μια «τεχνική δυσλειτουργία». Η ανάρτηση ανέφερε: «Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Οριόλ. Το πλήρωμα σκοτώθηκε. Πιθανώς, ήταν ένα Mi-8. Προκαταρκτικά, η αιτία της τραγωδίας ήταν μια τεχνική δυσλειτουργία».

«Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το ελικόπτερο πετούσε και ξαφνικά έπεσε απότομα. Το ελικόπτερο έπεσε κοντά στο χωριό Ναρίσκινο, προς το Λούνοχαρ, στο έδαφος μιας εγκαταλελειμμένης επιχείρησης, ακριβώς πάνω σε παλιά βαρέλια στα οποία αποθηκεύονταν προηγουμένως χημικά, και έπιασε φωτιά», συνεχίζει η ανάρτηση.

Russian Mi-8 military helicopter crashed on Oryol region of Russia. Preliminary pilots are dead. pic.twitter.com/VtcHgEkHYG