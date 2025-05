Νορβηγία: Άνδρας ξύπνησε και βρήκε στην αυλή του ένα τεράστιο φορτηγό πλοίο με κυπριακή σημαία

Τα μάτια του έτριβε ένας άνδρας στη Νορβηγία όταν ξύπνησε και είδε ότι ένα τεράστιο φορτηγό πλοίο είχε προσαράξει έξω από το σπίτι του.

Το πλοίο μήκους 135 μέτρων κινητοποιήθηκε μόλις λίγα μέτρα μακριά από την κατοικία του Johan Helberg, στη Νορβηγία γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης (22.05.2025), χωρίς ευτυχώς να υπάρξει σύγκρουση.

Ο Helberg ειδοποιήθηκε για το τι είχε συμβεί από έναν πανικόβλητο γείτονά του, ο οποίος είχε παρακολουθήσει το πλοίο καθώς κατευθυνόταν προς την ακτή, στο Byneset, κοντά στο Trondheim.

«Το κουδούνι χτύπησε σε μια ώρα της ημέρας που δεν μου αρέσει να ανοίγω», δήλωσε ο Helberg στο TV2.

«Πήγα στο παράθυρο και δεν πίστευα στα μάτια μου. Έπρεπε να σκύψω για να διακρίνω την κορυφή του πλοίου – ήταν πραγματικά εντυπωσιακό», πρόσθεσε σε συνέντευξή του στον Guardian.

Waking up to a bow in your backyard?



That’s what happened to Johan Helberg in Trondheim, Norway, when the 135m NCL Salten ran aground just 7 meters from his house.



No injuries, but it’s not the ship’s first mishap.



Thursday morning was a bit special. pic.twitter.com/N5rCmiPYmI